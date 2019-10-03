改披民眾黨選苗縣海線立委的朱哲成 民進黨今開除黨籍

2019-10-03 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



原是民進黨黨員朱哲成在自行宣布退黨後，獲民眾黨提名參選苗栗縣海線立委。因朱哲成仍具民進黨籍，民進黨苗栗縣黨部今召開執評會，根據黨章第32條「本黨黨員入黨後參加其他政黨者，應於除名處分」規定予以除名處分，送中央核備。朱哲成說，尊重縣黨部，他代表民眾黨參選到底。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說，黨中央在8月22日宣布徵召黨籍縣議員羅貴星參選苗栗縣海線立委。前同志朱哲成代表民眾黨參選，許多民進黨支持者打電話到黨部，怎麼會兩個人，要求黨部盡快處理，避免混淆。

杜文卿說，今通知前同志朱哲成出席說明，朱哲成承認加入民眾黨，執評會無異議通過，將朱哲成除名並送中央核備，給民進黨支持者交代。苗栗縣民進黨立委參選人，海線就是羅貴星、山線是徐定禎。

朱哲成說，台北市長柯文哲與民眾黨先進幾次造訪苗栗，用心傾聽在地心聲，對政策提出想法討論，民眾黨願意傾聽，且以國家治理為軸線，讓注重理性問政的核心價值的他十分認同，他決定加入民眾黨，接受民眾黨提名。