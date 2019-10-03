親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

改披民眾黨選苗縣海線立委的朱哲成 民進黨今開除黨籍

2019-10-03 19:53聯合報 記者劉星君╱即時報導

原是民進黨黨員朱哲成在自行宣布退黨後，獲民眾黨提名參選苗栗縣海線立委。因朱哲成仍具民進黨籍，民進黨苗栗縣黨部今召開執評會，根據黨章第32條「本黨黨員入黨後參加其他政黨者，應於除名處分」規定予以除名處分，送中央核備。朱哲成說，尊重縣黨部，他代表民眾黨參選到底。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說，黨中央在8月22日宣布徵召黨籍縣議員羅貴星參選苗栗縣海線立委。前同志朱哲成代表民眾黨參選，許多民進黨支持者打電話到黨部，怎麼會兩個人，要求黨部盡快處理，避免混淆。

杜文卿說，今通知前同志朱哲成出席說明，朱哲成承認加入民眾黨，執評會無異議通過，將朱哲成除名並送中央核備，給民進黨支持者交代。苗栗縣民進黨立委參選人，海線就是羅貴星、山線是徐定禎。

朱哲成說，台北市長柯文哲與民眾黨先進幾次造訪苗栗，用心傾聽在地心聲，對政策提出想法討論，民眾黨願意傾聽，且以國家治理為軸線，讓注重理性問政的核心價值的他十分認同，他決定加入民眾黨，接受民眾黨提名。

朱哲成說，他本著民主溝通精神，出席民進黨執評會說明，尊重民進黨執委對他退黨的決斷。他會一本初衷，代表民眾黨參選。

原民進黨黨員朱哲成（中）日前自行宣布退出民進黨，民眾黨提名朱哲成選苗縣海線立委，...
原民進黨黨員朱哲成（中）日前自行宣布退出民進黨，民眾黨提名朱哲成選苗縣海線立委，民進黨苗栗縣黨部今召開執評會，依據黨章第32條，開除朱哲成黨籍。記者劉星君／攝影
分享
民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說明，依據黨章第32條，開除朱哲成黨籍。記者劉星君／攝...
民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說明，依據黨章第32條，開除朱哲成黨籍。記者劉星君／攝影
分享
原民進黨黨員朱哲成（中）日前自行宣布退出民進黨，民眾黨提名朱參選苗縣海線立委參選...
原民進黨黨員朱哲成（中）日前自行宣布退出民進黨，民眾黨提名朱參選苗縣海線立委參選人，民進黨苗栗縣黨部今召開執評會，依據黨章第32條，開除朱哲成黨籍。記者劉星君／攝影
分享

民進黨民眾黨苗栗縣2020選舉2020選舉苗栗縣立委

相關新聞

開直播被嗆斷手腳、槍殺爆頭 議員憂人身安全都告了

2019-10-03 20:00

「市民廣場」水琴窟啞了 苗市公所要開「嗓」

2019-10-03 19:31

長者用藥安全知識競賽 80、90歲阿公阿嬤記憶力驚人

2019-10-03 17:39

黑板樹修剪成牙籤棒 苗栗稅務局：必要之惡

2019-10-03 17:35

照顧遲緩兒心力交瘁 義消父發願：狀況穩定就投身公益

2019-10-03 16:56

桃園大溪最後一批自來水鉛管 水公司允諾汰換

2019-10-03 16:56

全國漁民節周末在桃園 蔡小虎、詹雅雯熱力獻唱

2019-10-03 16:13

明德水庫水源直送 這裡養的大閘蟹有藺草提味

2019-10-03 16:07

藝術家畫作結合VR環景 回首竹塹今昔變遷

2019-10-03 15:48

公道三拆遷戶陳情先建後拆 竹市府：已合理補償保權益

2019-10-03 15:47

鄭文燦行銷休閒農業區 大啖洛神花蜜餞「有初戀感覺」

2019-10-03 15:46

3千棵楓樹讓你邊跑邊看 「石門水庫楓半馬」11月30登場

2019-10-03 14:52

住戶巷口堆回收物 警方會同環保局強制清運

2019-10-03 14:13

公共空間驚魂 桃園裝置藝術品禁不起強風折損還傷人

2019-10-03 13:06

空品差桃園市全橘色 湖口紅色警戒

2019-10-03 09:40

華映將裁1900人 鄭文燦籲大同要負連帶責任

2019-10-02 23:59

桃園今年大量解雇5527人 近年新高

2019-10-02 23:56

花甲男孩到聯大 楊富閔任駐校作家

2019-10-02 23:52

苗栗大閘蟹上市 每隻都有「身分證」

2019-10-02 23:48

五星學習之旅第3站／林智堅訪農博 向鄭文燦討教

2019-10-02 23:38

新埔柿餅季開跑 周日千人健走

2019-10-02 23:35

經典眷村菜上桌！食神媽媽12日開飯 開放認桌

2019-10-02 23:32

分享人瑞「三空」養生 鄭文燦：腦袋空、肚空、床空

2019-10-02 22:10

語文競賽常見這對母女檔身影 她：做榜樣一起報名參賽

2019-10-02 19:07

苗栗公設保留地解編 選舉寶地「市6」研提變更商業區

2019-10-02 18:36

竹南頭份運動公園要「縫合」 雙城藍綠縫合工程動土

2019-10-02 17:16

影／苗栗補助20名國高中生遊學澳洲 展翅計畫現成果

2019-10-02 16:35

影╱一起喝珍奶吃蛋糕 林智堅探望百歲「珍奶阿嬤」林邱惜

2019-10-02 16:12

美景快拍！柿餅季節又來了 下周末辦柿餅節活動

2019-10-02 15:36

原鄉種茶面積成長8倍 竹縣11月將首辦高山茶評鑑

2019-10-02 15:24

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

桃園今年大量解雇5527人 近年新高

2019-10-02 23:56

南門市場將拆除 周末熄燈前3天推感恩優惠

2019-10-02 21:05

悠遊卡從領先到落後 議員批：政治酬庸是最大問題

2019-10-03 13:14

基隆1周遭偷排2次油汙 里民難忍惡臭環局追禍首

2019-10-03 08:26

比1280吃到飽還便宜？議員建議北市推境內800元月票

2019-10-03 15:30

高市多向違規監測系統上線執法 違規少了！

2019-10-03 12:26

空品差桃園市全橘色 湖口紅色警戒

2019-10-03 09:40

與蔡英文同訪新北 朱立倫：總統真好沒有平日假日問題

2019-10-03 12:26

日月潭花火嘉年華4日起展開 白天玩到晚上體驗很不同

2019-10-03 06:59

黑板樹修剪成牙籤棒 苗栗稅務局：必要之惡

2019-10-03 17:35

東山吉貝耍阿立母夜祭深夜登場 空拍族絕跡

2019-10-02 23:46

106歲阿嬤重陽前夕仙逝 雲林縣長頒褒揚狀

2019-10-03 16:19

台南市警二分局警備隊副隊長赴警大受訓 候用晉陞巡官

2019-10-03 01:02

住戶巷口堆回收物 警方會同環保局強制清運

2019-10-03 14:13

板橋私幼超收90生 突檢發現藏密室 重罰30萬令停招

2019-10-02 23:54

寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59

公道三拆遷戶陳情先建後拆 竹市府：已合理補償保權益

2019-10-03 15:47

黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58

台灣設計展 雙層巴士十足「屏東味」

2019-10-02 23:54

溪頭又見橫躺族 放心原來是森林瑜伽

2019-10-03 16:15

影／陳其邁學騎獨輪車糗扶柱 姿勢太逗笑翻全場

2019-10-02 20:28

分享人瑞「三空」養生 鄭文燦：腦袋空、肚空、床空

2019-10-02 22:10

大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39

學生食物中毒1個月 衛局未公布結果遭議員批

2019-10-02 20:30

明德水庫水源直送 這裡養的大閘蟹有藺草提味

2019-10-03 16:07

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

韓國瑜選前百日搭船疑漏油 船公司：是黑煙附著在水面

2019-10-03 14:55

網美們注意！40座超美發光蒲公英 內湖美堤公園登場

2019-10-03 15:28

防水添利器 台南移動式防水擋板演練逼真

2019-10-03 13:06

醫療補破洞 后里將設醫院、長照機構

2019-10-03 00:14

民權大橋下陷問題 議員批：無具體改善還想粉飾太平

2019-10-03 17:37

南門市場改建案都審 委員會要求降低1樓離地高度

2019-10-03 14:09

鳳山暖警分局長 因為義警一句話大清早陪孩子上學

2019-10-03 14:56

台聯抗議「放任統促黨」 柯文哲：依法行政

2019-10-02 23:41

經典眷村菜上桌！食神媽媽12日開飯 開放認桌

2019-10-02 23:32

北市空品恐亮紅燈 明天出門要注意

2019-10-02 20:27

破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29

美前副國務卿與學人中心拜會 韓國瑜 ：台美是重要夥伴

2019-10-03 17:01

全國合法露營區才2% 南投露營業者要求盡快訂法

2019-10-03 16:18

梧棲死亡車禍路口 裝設太陽能閃光燈

2019-10-03 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top