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長者用藥安全知識競賽 80、90歲阿公阿嬤記憶力驚人

2019-10-03 17:39聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府衛生局為提升長者用藥安全及減少藥物浪費，今天在市府大禮堂舉辦「2019桃園樂活重陽季系列活動-長者用藥安全知識競賽」，市長鄭文燦為競賽優勝者頒獎時指出，長者們透過切磋的過程，使用藥安全知識融入於日常生活，並分享所學知識給親友，共同提升健康觀念及生活品質。

今年共有62支隊伍報名參加競賽活動，現場參加的長者除了熱情參與外，也積極競答，長者有兩人90多歲，還有不少80歲阿公阿嬤都表現驚人的用藥知識及記憶力，充分表達正確用藥觀念與自信，更有多組隊伍隊員們打扮光彩奪目，表現社區特色或個人才藝等，最後有6支隊進入決賽角逐冠軍。

今年競賽第1名至第3名分別為樂活棒棒隊、龍寶貝醫藥小尖兵隊及桃園銀髮樂活隊，皆可獲得優渥商品禮券及獎座，另外也設有7組績優表現獎，鼓勵表現優異的長者們能夠再接再厲。

衛生局調查發現58%以上長者有用藥知識錯誤的問題，其中以藥品使用方法及適應症問題為最多，常造成用藥的安全問題，因此結合社區關懷據點及藥事人員專業力量，推動「一據點一藥師」用藥安全宣講活動。

藥師走入社區據點宣講中、西藥正確用藥、健康存摺使用及健康促進等知識，提升長者健康認知。今年已經在13區據點辦理145場以上宣導，提升7003人的健康用藥觀念，並鼓勵長者參加「長者用藥安全知識競賽」，以寓教於樂的競答方式驗證長者學習的成果。

鄭文燦提醒大家，維護長者生活品質最簡單方式就是關心他們的用藥安全，因為慢性疾病的發生容易造成長者有多重藥物治療問題或藥物混淆的情形，更突顯了長者自我用藥安全知識的重要性，因此透過社區據點宣講及競賽活動的腦力激盪方式將用藥安全觀念融入生活，並將所學知識分享予更多的親友，共同營造長者安全用藥的健康環境，提高生活品質。

衛生局強調會持續推動長者用藥安全宣導，提醒民眾「看病找醫師、用藥找藥師」，不要聽信誇大不實的廣告，相關問題要諮詢專業醫師、藥師，以確保用藥安全。

鄭文燦頒最佳人氣獎。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦頒最佳人氣獎。記者鄭國樑／攝影
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另一組最坐造型獎。記者鄭國樑／攝影
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最佳造型獎。記者鄭國樑／攝影
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桃園市長鄭文燦參加2019桃園樂活重陽季系列活動-長者用藥安全知識競賽活動。記者...
桃園市長鄭文燦參加2019桃園樂活重陽季系列活動-長者用藥安全知識競賽活動。記者鄭國樑／攝影
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衛生局鄭文燦醫師

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