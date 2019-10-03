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黑板樹修剪成牙籤棒 苗栗稅務局：必要之惡

2019-10-03 17:35聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣政府稅務局旁民族路邊人行道5棵黑板樹最近修剪，一片光禿禿，引起許多民眾議論，投訴認為修剪下手過重，黑板樹甚至像牙籤棒，一點都沒有美感，擔心過度修剪，恐怕會影響存活。

稅務局長黃國樑表示，稅務局旁5棵黑板樹行道樹太高大，樹幹材質較輕軟，也會有竄根造成地面隆起，因安全考量起見，修剪是必要之惡，因此委託專門的園藝公司評估後修剪，「我一開始看到修剪成電線桿，也嚇一跳！」不過，黑板樹生長快速，明年春天發芽長葉子，就會變得不一樣，請民眾了解。

苗栗縣政府稅務局旁民族路邊人行道5棵黑板樹修剪後光禿禿，有如牙籤棒，引起議論紛紛...
苗栗縣政府稅務局旁民族路邊人行道5棵黑板樹修剪後光禿禿，有如牙籤棒，引起議論紛紛。記者范榮達／攝影
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黑板樹人行道苗栗縣

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