香山營養分中心開幕 重磅出版「爺奶健康飲食秘笈」
香山區營養推廣分中心今天開幕，並搭配日前辦理的健康美食競賽，推出中英文版「爺奶健康飲食秘笈」，精選24道來自地方的「長輩五星食譜」。市長林智堅表示，今日香山區營養推廣分中心正式啟動，完成竹巿一區一營養師專業營養服務網絡建置，並緊密與鄰里合作，共同守護長者均衡營養。
竹市府於今年6月辦理健康美食競賽，地方的美食料理全出籠，因此市府搭配專業營養師意見，推出24套健康又可口的長輩料理，考量長輩多由外籍看護照顧，市府更特別設計英文版，方便外籍朋友閱讀，輕鬆煮健康好料給長輩吃，家裡若有長輩食慾欠佳，歡迎到共餐據點或衛生所借閱，也可預約營養師諮詢。
「每一位長輩都是市府的寶貝」，市長林智堅表示，新竹市在長者福利政策上很用心，不僅65歲以上老人享有一個月3千元的安老津貼、2千元重陽敬老金，為了讓大家吃得好、吃的營養，更推出「歡喜吃三部曲」，首先放寬全口假牙補助，讓長輩咬的動、也更有自信；二部曲，就是推動共餐食堂，到現在已經有54個據點，讓長輩聚在一起，吃飯更歡喜。
衛生局代理局長楊清媚表示，香山衛生所增設「社區營養推廣分中心」，增聘專業營養師駐點。提供服務共有四大項，1、營養門診：一對一客製化營養評估，及針對營養需求迫切、牙口不良或裝置全口活動假牙長者，進行個別營養諮詢、教育及轉介服務。2、團體營養教育。3、社區營養推廣人員培訓。4、社區與餐飲業者健康餐飲輔導。相關社區營養資訊及「爺奶健康飲食秘笈」可上衛生局所網頁查詢下載或電話洽詢衛生局國民健康科03-5355515營養師林小姐及三區衛生所。
健康美食競賽中榮獲金牌的科園社區發展協會榮譽理事長潘沿伶表示，長輩的飲食很重要，長輩們吃不多，也不知道怎麼吃才健康，感謝衛生局專業營養師個別指導，讓他們更能掌握長者的口味與食材軟硬度，確實改善長輩健康是社區照護團隊最大的肯定與動力，讓長輩個個都是樂活高年級生。
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