香山營養分中心開幕 重磅出版「爺奶健康飲食秘笈」

2019-10-03 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



香山區營養推廣分中心今天開幕，並搭配日前辦理的健康美食競賽，推出中英文版「爺奶健康飲食秘笈」，精選24道來自地方的「長輩五星食譜」。市長林智堅表示，今日香山區營養推廣分中心正式啟動，完成竹巿一區一營養師專業營養服務網絡建置，並緊密與鄰里合作，共同守護長者均衡營養。

竹市府於今年6月辦理健康美食競賽，地方的美食料理全出籠，因此市府搭配專業營養師意見，推出24套健康又可口的長輩料理，考量長輩多由外籍看護照顧，市府更特別設計英文版，方便外籍朋友閱讀，輕鬆煮健康好料給長輩吃，家裡若有長輩食慾欠佳，歡迎到共餐據點或衛生所借閱，也可預約營養師諮詢。

「每一位長輩都是市府的寶貝」，市長林智堅表示，新竹市在長者福利政策上很用心，不僅65歲以上老人享有一個月3千元的安老津貼、2千元重陽敬老金，為了讓大家吃得好、吃的營養，更推出「歡喜吃三部曲」，首先放寬全口假牙補助，讓長輩咬的動、也更有自信；二部曲，就是推動共餐食堂，到現在已經有54個據點，讓長輩聚在一起，吃飯更歡喜。

衛生局代理局長楊清媚表示，香山衛生所增設「社區營養推廣分中心」，增聘專業營養師駐點。提供服務共有四大項，1、營養門診：一對一客製化營養評估，及針對營養需求迫切、牙口不良或裝置全口活動假牙長者，進行個別營養諮詢、教育及轉介服務。2、團體營養教育。3、社區營養推廣人員培訓。4、社區與餐飲業者健康餐飲輔導。相關社區營養資訊及「爺奶健康飲食秘笈」可上衛生局所網頁查詢下載或電話洽詢衛生局國民健康科03-5355515營養師林小姐及三區衛生所。