桃園大溪最後一批自來水鉛管 水公司允諾汰換

2019-10-03 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



立委陳學聖接獲陳情，桃園市大溪區老街中正路上，當地里長提報，竟還有14戶自來水用戶使用鉛質水管，究竟是「漏網之魚」還是水公司有所隱匿，陳學聖今下午到現場會勘，水公司允諾正施工汰換，會加快施工進度。

由於飲用水使用鉛管，影響民眾健康至為嚴重，立委陳學聖提醒市民，如有懷疑家中還是鉛管的，請立刻通報，陳學聖委員將要求水公司，以最快速度清查及立刻更換。

立委陳學聖表示，依照自來水公司官網揭露，民國105年12月底，該公司所轄區內自來水鉛管，已全部汰換完成。但大溪區中正路鬧區，竟還會有鉛水管，為確保用戶飲用水安全，一定要儘速淘汰更新。

自來水公司人員表示，民國63年水公司成立前，各鄉鎮水廠經營時期，所施設管線品質不一，有些管線資料漏植，多年來水公司已陸續將鉛水管，配合管線汰換及修漏工程，逐步汰換更新，這批老舊水管是通到用戶的外接管，疑為施工時遺漏更新。

大溪區中正路老舊鉛水管汰換工程，9月24日己開始施工，原定9月底完工，但因受颱風來襲，工程延期完工，會加快管線工程進度，以免影響居民生活。