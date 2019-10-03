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照顧遲緩兒心力交瘁 義消父發願：狀況穩定就投身公益

2019-10-03 16:56聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市八德義消中隊幹事徐立發平時除了支援消防勤務外，還參加不少公益團體，不過熱心公益的背後其實有一段故事，徐立發的女兒出生被診斷出有重度發展遲緩，徐家幾乎一夕間崩潰、心力交瘁，歷經女兒情緒控制不穩、常自殘的狀況，遇到不少貴人幫忙後，他決定投入公益回饋社會，照顧更多需要幫助的人。

徐立發在八德區經營五金行，之前曾任八德茄苳消防分隊義消分隊長，平時除了義消身份外，他還參加桃園國際聯青社，和多間國小合作辦理「禮貌運動」，將請、謝謝、對不起等觀念帶入校園，協助學校老師一起教導孩子正確的處事觀念，並和學校研擬比賽制度，每年3月開始舉行，一個月後公布競賽成績，提供小獎品和獎狀鼓勵學生，至今已舉行近10年。

不僅如此，徐立發也常跟著義消分隊去寒冬送暖，協助民眾注意家中住宅安全，包括檢查民眾家中延長線是否老舊需汰換、提供棉被供民眾度過寒冬，不過在熱心公益的背後其實有一段故事，因為這段艱辛的故事才讓他因緣際會下投身公益、回饋大眾。

徐立發的女兒出生後被診斷出重度發展遲緩，女兒常常情緒控制不穩、有自殘的狀況，徐立發說「當時求神問卜都沒有用，就想說如果她能比較好，我就做公益回報社會」，歷經照顧女兒心力交瘁的過程，一路上也遇到不少貴人幫助，在和早療機構其他家長互動後，漸漸找到方向走出抑鬱，待女兒狀況較穩定後開始做公益，至今仍在回饋社會。

桃園市八德義消中隊幹事徐立發平時除了支援消防勤務外，還參加不少公益團體，熱心公益...
桃園市八德義消中隊幹事徐立發平時除了支援消防勤務外，還參加不少公益團體，熱心公益的背後其實有段艱辛的故事。圖／八德義消中隊幹事徐立發提供
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