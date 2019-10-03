全國漁民節周末在桃園 蔡小虎、詹雅雯熱力獻唱

2019-10-03 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年全國漁民節慶祝系列活動「桃海風情 永續漁樂」5日起一連2天在桃園竹圍漁港登場，是首度移師桃園舉行，市府今天下午舉行宣傳活動，表示周末將有食魚文化體驗、漁業推廣成果展、海風特產市集、漁村四健DIY、牽罟及吹風螺等一系列活動，模範漁民表揚晚會也將邀來蔡小虎、詹雅雯、高向鵬、李千那及神棍樂團等歌手接力開唱，讓大家一飽耳福。

副市長游建華、行政院農委會漁業署副署長林國平、市府農業局長郭承泉、桃園區長陳玉明、中華民國全國漁會秘書田士金、桃園區漁會理事長謝仁江、桃園煉油廠副廠長沈永皓登人下午出席記者會，宣傳周末將舉辦的多項活動內容，歡迎民眾都能踴躍親近漁業文化。

5日晚上是系列活動重頭戲，模範漁民頒獎表揚晚會將表彰模範漁民、優秀漁民、績優員工與承銷人外，也邀請包括蔡小虎、詹雅雯、高向鵬、李千那及神棍樂團等歌手接力開唱，2天活動還有食魚文化體驗、漁業推廣成果展、海風特產市集、漁村四健DIY、牽罟及吹風螺等系列活動，其中「牽罟及吹風螺」活動，是6日下午2時至5時的限定活動，民眾可把握。