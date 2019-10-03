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藝術家畫作結合VR環景 回首竹塹今昔變遷

2019-10-03 15:48聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市美術館推出年度壓軸大展《重返凝視─黃志超與新竹典藏藝術家群》，由旅美藝術家黃志超，展出「台灣風光」系列創作，並以新竹迎曦門、城隍廟為題的新作，回應新竹市文化局相同主題的典藏畫作，並有李澤藩等典藏藝術家群透過32件作品，回首竹塹今昔變遷，「共感」在地文化。

藝術家黃志超成在1971年以獨特的蠟染作品成名，赴美作文化藝術巡迴交流展，展開40年的旅美生活。1980年代黃志超與丁雄泉、陳昭宏並稱紐約三劍客，以繪畫女人知名，是運用複合媒材與東方繪畫對話的藝術家代表，長年活躍於美國、加拿大、西班牙、香港等地。黃志超與新竹的淵源可回溯至 1960 年代，年少時期即與藝術家席德進屢次造訪新竹，尤常以新竹迎曦門、城隍廟為寫生題材，睽違50年後，他重返新竹，再以迎曦門、城隍廟為主題推出新作。

新竹市文化局副局長李欣耀表示，今年恰逢東門城建成190周年，東門城和城隍廟在城市發展上都有重要歷史意義：東西南北門街會合於城隍廟，早期新竹的生活皆圍繞其發展，後來在地生活重心轉移到東門城，新竹市府近年規畫皆關注新竹文化歷史紋理，透過展覽，能讓新竹的地景使更多人看見。

參與展出的新竹典藏藝術家包括李澤藩、蘇秋東、陳在南、蔣瑞坑、何肇衢、劉去徐、趙小寶、蔡國川、黃銘祝等9人，文化局表示，展覽提供民眾多項凝視的方式，除了可從觀畫角度欣賞城市地景的歷時性變遷，也能藉由VR技術，將黃志超新作《東門城》作品轉為成360度的VR全景畫面，觀看的同時亦可聆聽藝術家真人語音導覽，形成當代科技與平面畫作間的橋接，賦予繪畫賞析全新想像。

策展人張馨之表示，「重返凝視」隱含著旅外藝術家年邁時重返台灣故土及追憶年少情懷的竹塹城，重新開啟自身創作脈絡與新竹在地的對話；「重返」也意味著跟隨前輩畫家的畫筆及視點，使觀者產生時間的回溯及地域的情感連結，展期自即日起至12月29日，展品內容及活動請上「新竹市美術館」粉絲專頁查詢，詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線。

藝術家黃志超新作《東門城》以360度VR全景畫面呈現。圖／文化局提供
藝術家黃志超新作《東門城》以360度VR全景畫面呈現。圖／文化局提供
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藝術家黃志超「台灣風光」系列創作與立體作品。圖／文化局提供
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策展人張馨之(左起)、典藏藝術家黃銘祝、新竹市文化局副局長李欣耀、典藏藝術家蔡國...
策展人張馨之(左起)、典藏藝術家黃銘祝、新竹市文化局副局長李欣耀、典藏藝術家蔡國川、藝術家霍剛、藝術家黃志超、典藏藝術家趙小寶合影。圖／文化局提供
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藝術家黃志超「台灣風光」系列創作。圖／文化局提供
藝術家黃志超「台灣風光」系列創作。圖／文化局提供
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新竹藝術家城隍廟

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