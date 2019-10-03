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鄭文燦行銷休閒農業區 大啖洛神花蜜餞「有初戀感覺」

2019-10-03 15:46聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市大力發展休閒農業產業，迄今已經畫設8處休閒農業區，還有4處正在申請中，為讓更多民眾親近休閒農業區資源，市府農業局整合推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起由「燦爛嫣紅洛神花」農事體驗打頭陣，市長鄭文燦出席宣傳，學做洛神花蜜餞、品嘗洛神花茶，笑說「有初戀的感覺」，歡迎民眾每月都來桃園玩，體驗農村多元生活。

市府農業局指出，桃園擁有4萬8千公頃農地與豐富農村生態等資源，市府自104年起向農委會申請，已畫定觀音區蓮花園、大溪區月眉、龍潭區大北坑、蘆竹區大古山、大園區溪海、蘆竹區坑子溪、楊梅區楊梅及復興區暨大溪區台七桃花源休閒農業區等8個休閒農業區。

桃園市推動休閒農業區以「一休區一花卉」為推動策略，分別營造以蓮花、茶花、魯冰花、野百合、彩色海芋、桃金孃、仙草花及聖誕紅來分別對應8個休閒農業區，明年再升級，將攜手8大休閒農業區與4處預定申請休區，聯合推出主題農事體驗，10月份起開放試營運。

市府農業局指出，聯合農事體驗月月精彩，1月踩出幸福—鹹菜體驗、2月療癒天使—多肉植物、3月春耕祈福插秧趣、4月螢光閃閃、5月來去甲番麥、6月尋找鐵甲武士、7月一日農夫體驗營—割稻篇、8月製茶趣茶飄香、9月摸蛤兼洗褲、10月秋季限定-燦爛嫣紅洛神花、11月闔家焢窯樂、12月嘿呦嘿呦拔蘿蔔，民眾可上網路系統https://taoyuanleisureagriculturefanpage.tycg.gov.tw/，報名喜愛的體驗內容及梯次。

農事體驗為吸引民眾造訪體驗，主要讓傳統農業的一級生產透過結合導覽解說、實際操作及伴手農產，讓民眾體驗農村的生活智慧，10月份搶先推出洛神花主題農事體驗，共觀音蓮花園、蘆竹大古山及坑子溪、大溪康莊、龜山楓茶米等5處配合提供遊程，即日起開放報名。

大溪區康莊休閒農業區內的7-TEA有機農場今天也展示洛神花農事體驗，負責人邱雪玉說，洛神花蜜餞製作不難，採摘之後去籽、剖開後清洗接著晾乾，之後放入少量鹽巴軟化，最後加糖增加滋味，裝入密封罐內時再放入砂糖，增加防腐效果，冷藏至少可放1年都沒問題。

桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起...
桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起由「燦爛嫣紅洛神花」農事體驗打頭陣，市長鄭文燦下午宣傳，學做洛神花蜜餞、品嘗洛神花茶，笑說「有初戀的感覺」。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，今天下午...
桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，今天下午辦宣傳活動。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起...
桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起由「燦爛嫣紅洛神花」農事體驗打頭陣，市長鄭文燦下午宣傳，學做洛神花蜜餞，得意地展示成果。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起...
桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起由「燦爛嫣紅洛神花」農事體驗打頭陣，市長鄭文燦下午宣傳，學做洛神花蜜餞，得意地展示成果。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起...
桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起由「燦爛嫣紅洛神花」農事體驗打頭陣，市長鄭文燦下午宣傳，學做洛神花蜜餞，覺得很新鮮。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起...
桃園市政府農業局整合休閒農業區推出主題農事體驗，1到12月都有不同活動，10月起由「燦爛嫣紅洛神花」農事體驗打頭陣，市長鄭文燦下午宣傳，學做洛神花蜜餞。記者張裕珍／攝影
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