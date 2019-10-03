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3千棵楓樹讓你邊跑邊看 「石門水庫楓半馬」11月30登場

2019-10-03 14:52聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

2019桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」活動將在11月30日登場，楓半馬沿途有整排楓樹可以邊跑邊賞美景，今年提供的跑者名額共有5千5百位，一開放報名就被秒殺，相當受民眾喜愛，擔任活動大使的超馬好手林義傑讚許，路跑沿途美景「有滿分5分」，大讚CP值相當高。

「石門水庫楓半馬」是全國相當具有特色的半程馬拉松比賽，今年邁入第5屆，沿途除了有3千棵楓樹，更結合生態體驗、周遭古蹟文化、網美朝聖景點及在地美食補給，尤其沿途季節限定的楓樹美景，早已在跑者間累積出好口碑，今年規畫成3組別，包括4K休閒組、9.4K路跑組及21K半馬，路跑賽事總獎金更高達44萬。

林義傑表示，今年是第2年參賽，談及為何說楓半馬是超高CP值的路跑活動，他表示，路程挑戰若以1到5來區分，楓半馬因為路途一直上上下下，難度約介於3.5到4左右，但它美景有到5以上，專業選手會在意分秒計算的成績，但對一般市民跑者而言，這樣的強度再加上滿分的美景，就能說這賽事的CP值很高。

林義傑也提醒民眾，參加路跑活動下坡時需要多加留意，避免受傷，上坡的部分則需要在賽前加緊練習，才不會在正式路跑時變成「步兵」；

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，「石門水庫楓半馬」是桃園非常具有特色的馬拉松賽事，今年特別的是，半馬組有許多國際好手參與，相信會帶來相當精彩的表現，雖然路跑報名已經額滿，但仍邀請全國民眾一起來品嘗楓半馬的美食及周邊的古蹟和美景。

2019「石門水庫楓半馬」活動將在11月30日開跑，今日記者會邀請到全大運勇奪三...
2019「石門水庫楓半馬」活動將在11月30日開跑，今日記者會邀請到全大運勇奪三金的桃園之光宋語涵（左起）、活動大使林義傑及歌手蔡旻佑一同迎接桃園路跑盛會。陳夢茹／攝影
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2019「石門水庫楓半馬」活動將在11月30日開跑，參加路跑活動除了能賞楓、吃美...
2019「石門水庫楓半馬」活動將在11月30日開跑，參加路跑活動除了能賞楓、吃美食外，還有精美紀念品讓你帶回家。陳夢茹／攝影
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石門水庫路跑馬拉松

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