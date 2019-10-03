3千棵楓樹讓你邊跑邊看 「石門水庫楓半馬」11月30登場

2019-10-03 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



2019桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬」活動將在11月30日登場，楓半馬沿途有整排楓樹可以邊跑邊賞美景，今年提供的跑者名額共有5千5百位，一開放報名就被秒殺，相當受民眾喜愛，擔任活動大使的超馬好手林義傑讚許，路跑沿途美景「有滿分5分」，大讚CP值相當高。

「石門水庫楓半馬」是全國相當具有特色的半程馬拉松比賽，今年邁入第5屆，沿途除了有3千棵楓樹，更結合生態體驗、周遭古蹟文化、網美朝聖景點及在地美食補給，尤其沿途季節限定的楓樹美景，早已在跑者間累積出好口碑，今年規畫成3組別，包括4K休閒組、9.4K路跑組及21K半馬，路跑賽事總獎金更高達44萬。

林義傑表示，今年是第2年參賽，談及為何說楓半馬是超高CP值的路跑活動，他表示，路程挑戰若以1到5來區分，楓半馬因為路途一直上上下下，難度約介於3.5到4左右，但它美景有到5以上，專業選手會在意分秒計算的成績，但對一般市民跑者而言，這樣的強度再加上滿分的美景，就能說這賽事的CP值很高。

林義傑也提醒民眾，參加路跑活動下坡時需要多加留意，避免受傷，上坡的部分則需要在賽前加緊練習，才不會在正式路跑時變成「步兵」；