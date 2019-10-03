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苗縣民又撿到2小石虎 休假獸醫師秒上班幫健檢

住戶巷口堆回收物 警方會同環保局強制清運

2019-10-03 14:13聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，加上住處鄰近忠貞市場，嚴重影響用人、車通行且製造髒亂。經平鎮警分局多次勸導無效後，今天上午警方會同里長及環保局清潔隊人員執行清道專案，將回收物全部移除，還給用路人行的空間及整潔市容。

平鎮警分局交通組長劉邦誠表示，部分民眾長期撿拾回收物品，堆放道路旁，除了占用道路、影響人車，也因環境髒亂影響市容整潔，為此，桃園市平鎮警分局針對全區占用道路違規情況，逐一進行查報。

家住平鎮區龍美路徐姓屋主，無視環保人員多次勸導，仍持續不清理堆置物品，平鎮警分局為加強排除道路障礙，將用路空間還給行人，即日起將不定時執行「清道專案」勤務。

尤其以路邊堆放回收物，或各傳統市場周邊人行道、騎樓被占據情形，優先查報，若民眾不自行移除、改善，環保局清潔隊將會同警方人員，除強制清除占用物外，並依道路交通處罰條例第82條處以行為人1200元以上或2400元以下罰鍰。

平鎮警分局再次呼籲，若是因回收物占用車道、騎樓、紅磚道、人行道的行為，造成用路人生命安全或其他事故等狀況，除了交通罰鍰外，還會吃上刑事官司，不可不慎。

桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，嚴重影響用人...
桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，嚴重影響用人、車通行且製造髒亂，警方會同環保局今天強制清運。圖／平鎮警分局提供
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桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，嚴重影響用人...
桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，嚴重影響用人、車通行且製造髒亂，警方會同環保局今天強制清運。圖／平鎮警分局提供
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桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，嚴重影響用人、車通行且製造髒亂，警方會同環保局今天強制清運。圖／平鎮警分局提供
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桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，嚴重影響用人、車通行且製造髒亂，警方會同環保局今天強制清運。圖／平鎮警分局提供
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桃園平鎮區龍美路60歲徐姓男屋主，長期在自宅前堆放回收物品占用道路，嚴重影響用人、車通行且製造髒亂，警方會同環保局今天強制清運。圖／平鎮警分局提供
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