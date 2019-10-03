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亞矽創研中心土地作價墊付69億元 桃議會附帶4決議通過

2019-10-03 13:36聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府欲以青埔3.81公頃土地作價投資打造「亞矽創新研發中心」，原本中華電信子公司光世代建設合資開發，但因股權比例分配喬不攏於年初破局，市府轉而自建，將土地作價投資給桃園航空城公司，今天議會臨時案審議69億元墊付案，藍營議員輪番杯葛，質疑航空城公司招商績效差、專業能力何在？也認為此為國家政策，應為中央出資、地方出地才對。

歷經2個多小時藍綠議員接力發言、中間休會黨團協商，3黨團提出4點附帶決議，要求此案統包設計預算要議會審議通過、航空城公司增加人事經費預算送議會審查、航空城運作必須定期到議會報告，市府經發局要針對議員疑慮，提出詳盡說明的資料，今天中午12點多表決，多數議員贊成，6名國民黨議員反對，無黨籍牛煦庭則退席抗議，全案最後通過。

桃園市議會今天臨時會討論提案，桃市府提出「亞洲矽谷創新研發中心中壢區青芝段158、159地號作價投資予桃園航空城公司，並墊付69億3382萬7150元」一案，作價土地面積3.81公頃，目標整合國內物聯網創新能量，並招商作為連結矽谷等國際創新中心的單一窗口，市府預計分三期開發，先以總面積3分之1行第一期開發，預定明年下半年開工、112年完工。

市議會臨時會今天10點多討論該土地作價案，由於昨天市府已在議會先進行說明會，就有一番激辯，今天臨時會討論議案，由市府經發局長郭裕信報告，表示先前此案因中華電信持股問題破局，改由市府以百分之百持股的航空城公司主導開發，因應台商回流熱度很高，希望能加緊時程辦理，市府會以積極謹慎態度進行。

國民黨市議員舒翠玲認為，航空城公司績效差，也無專業人才，憂心土地作價進桃園航空城公司之後，未來就不受議會審議，只需董事會決議即可，頗有疑慮，也擔心土地未來被貸款融資，不算在市府負債裡頭，即不受公債法限制，應交由市府經發局主導才對，更強調此為中央政策，沒道理市府出地又出錢，中央只出一張嘴。

市議員劉茂羣也質疑航空城的績效專業，無黨籍議員牛煦庭也認為，土地的區位優勢何在？更質疑亞矽創新研發中心等到2023年才蓋好，5G、AI都已普及，建設節奏不對，並說市府報告只有收入面分析，實際租金、支出都沒有分析，要議員如何把關，議員怎麼幫忙背書？

市議員魯明哲、陳美梅、褚春來、林正峰等人也輪番發言，質疑市府當時設立桃園亞洲矽谷創新公司就已是先斬後奏，如今又要議會同意高達70億元的墊付案，是侮辱且藐視議會。

民進黨籍議員蔡永芳、呂林小鳳、李光達、彭俊豪、游吾和等人則聲援市府計畫，呂林小鳳說，台商回流詢問度很高，此案若能順利推動，可挹注桃園建設發展，游也認為，此案不能再等，不然永遠跨不出第一步，航空城公司也才有表現機會，但也希望市府說明財務狀況。

市長鄭文燦答詢說，當時本就是朝中央出錢、地方出地模式進行，中央則協調中華電信出資，但最後議會並無支持而破局，所以市府改由航空城公司來主導，他強調最終受益者仍是市府，此案不會規避議會監督，因航空城由市府百分之百持股，此案也很受創新生態圈關注，且青埔本就是航空城計畫火車頭，有其可行性，未來若招商順利，就能進行二期開發。

由於藍綠議員輪番發言，土地作價案沒有進展，上午11點休會將近1小時，由議長邱奕勝在議長室主持黨團協商，國民黨團書記長梁為超、民進黨團總召呂林小鳳、無黨聯盟總召李家興等人參與，市長鄭文燦也在協商中說明監督航空城疑慮、中央協助等，最後黨團協商做出4點附帶決議。

不過，藍營市議員舒翠玲、萬美玲、詹江村、劉茂群、褚春來、黃婉如6人在表決時仍投反對票，牛煦庭甚至以退席抗議方式表達反對立場，表示研發中心區位周邊並無大學、科技園區、金融中心，該如何確保招商順利，也質疑中央支持不足，只以協助用地變更就沾沾自喜，難道桃園市要三跪九叩「謝恩」嗎？但他尊重議會合議制精神，也尊重議會黨團協商的生態，所以退席抗議方式表達遺憾。

桃園市政府欲以青埔3.81公頃土地作價投資打造「亞矽創新研發中心」，該土地已經土...
桃園市政府欲以青埔3.81公頃土地作價投資打造「亞矽創新研發中心」，該土地已經土地變更為產業用地。圖／桃園市政府提供
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無黨籍議員牛煦庭（左）認為此土地作價案仍有疑慮，最後發言以退席表達抗議。記者張裕...
無黨籍議員牛煦庭（左）認為此土地作價案仍有疑慮，最後發言以退席表達抗議。記者張裕珍／攝影
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桃園市議會臨時會今天10點多討論該土地作價案，今天藍綠議員都有發言，激辯不少。記...
桃園市議會臨時會今天10點多討論該土地作價案，今天藍綠議員都有發言，激辯不少。記者張裕珍／攝影
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桃園市議會臨時會今天10點多討論該土地作價案，中間休會時，市長鄭文燦（右二）也到...
桃園市議會臨時會今天10點多討論該土地作價案，中間休會時，市長鄭文燦（右二）也到議員席說明。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府欲以青埔3.81公頃土地作價投資打造「亞矽創新研發中心」，該土地已經土...
桃園市政府欲以青埔3.81公頃土地作價投資打造「亞矽創新研發中心」，該土地已經土地變更為產業用地。圖／桃園市政府提供
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桃園市議會臨時會今天10點多討論該土地作價案，中間休會進行黨團協商，市長鄭文燦（...
桃園市議會臨時會今天10點多討論該土地作價案，中間休會進行黨團協商，市長鄭文燦（右二）說明。記者張裕珍／攝影
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