不厭其煩將學生從酒店勸回校園 教官獲菁師獎殊榮

2019-10-03 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「108年第8屆教育大愛菁師獎」今年全國各縣市計290位教師受推薦參與遴選，其中光復中學主任教官林志憲脫穎而出，榮獲「高中職組」菁師獎殊榮，由前總統馬英九親自頒獎表揚。

林志憲服役30多年，小時因家庭人口多，孝順的他國中畢業就志願從軍，直到6年多前，轉任到校園服務，就一直待在新竹光復高中，林志憲說，現今的教育環境多變，學生偏差原因很多，印象最深刻的是一位來自弱勢家庭的學生，因學習興趣低且家庭疏於關懷下，受到校外不當場所燈紅酒綠夜生活誘惑而無心向學，甚至從日間部休學後至酒店當少爺當經理。

為了找回學生，林志憲多次追蹤，還親自到學生工作的場所一探究竟，結果發現工作環境很差外，根本學不到實用的技能，因此他不厭其煩、苦口婆心的輔導後，這名學生也突然覺得深受重視，最後順利重回校園完成高中學業，在106年6月份順利畢業，並繼續就讀明新科大進修部，現在雖仍在學但已獲得園區工作機會，以半工半讀改善生活。

面對大多數學習低成就，甚至需要高關懷的學生，林志憲開始思考教育的本質及如何讓孩子回到學校，因此近2年配合校外會，將童軍元素納入諮詢服務團隊活動，在每次的童軍活動裡，學生在活動中經歷和感受來自師長的愛與關懷後，由小成就中累積大成就，並能融入團隊活動肯定自我，在面對各種挑戰時均能慢慢拾回信心，並於活動中懂得與他人互相合作，回到學校後也多能正向發展。