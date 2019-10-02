分享人瑞「三空」養生 鄭文燦：腦袋空、肚空、床空

2019-10-02 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天前往北區老人文康活動中心，出席「樂活重陽節說故事比賽表揚大會暨書畫作品聯展開幕式」時表示，說故事、書畫聯展是「2019桃園樂活重陽季」系列活動之一，說故事比賽可分享及傳承長者豐富的人生經驗和智慧，寫書法和繪畫則可怡情養性，減緩失智、提升專注力及培養興趣，之前宣傳時就鼓勵長者踴躍報名。

鄭文燦還頒發獎盃及禮券給21名說故事比賽得獎者，也頒感謝狀給書畫聯展參展者與現場揮毫，書寫｢樂活桃園」，希望透過多元且豐富的重陽季系列活動，充實長者的退休生活，保持不老心情，打響「桃園樂活重陽季」成為桃園招牌活動之一，展現桃園照顧長者的用心和成效。

鄭文燦也分享先前拜訪蘆竹區外社里百歲人瑞「老村長」黃載生，載生伯分享「三空」養生之道，包括不要胡思亂想的「腦袋空」，飲食七、八分飽的「肚空」以及常走動不躺床的「床空」，維持好習慣使至今仍耳聰目明、身體健康。

鄭文燦指出，桃園致力於高齡長者福利及照護措施，包括實施敬老愛心卡點數補助、敬老禮金等福利措施；積極推動健康照護、運動需求、藥師據點協助、長照2.0及建置C級巷弄長照站等照護政策，提升共餐服務及環境品質。他以國民運動中心為例，市府針對長者安排早上8至10點、下午2至4點推出公益時段，也規劃在南、北區各興建1個長青型國民運動中心，同時陸續改善各區老人會所空間，提供更優質的場所，鼓勵長者多運動，常保健康沒煩惱。