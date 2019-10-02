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苗栗大閘蟹上市 通過64項藥物殘留及戴奧辛檢測

2019-10-02 20:41聯合報 記者劉星君╱即時報導

秋天是品嘗大閘蟹季節，苗縣農業處今年輔導32戶蟹農、養殖15公頃的大閘蟹，因苗縣得天獨厚水質和天候，加上兼顧綠色生態及疏養的養殖技術，品質受饕客青睞，縣府今舉行大閘蟹上市記者會，苗縣大閘蟹上市前須通過64項藥物殘留與戴奧辛含量嚴格檢測，再佩掛認證標章與防偽扣環保障食安。

近期有大陸企業找上縣府，洽談蟹農赴對岸合作養殖，再以「苗栗優質大閘蟹」品牌行銷星馬及澳門等地區，甚至回銷台灣，苗栗縣長徐耀昌說，基於確保優質大閘蟹品質，維護在地蟹農的權益與收入，關於大陸尋求合作養殖，縣府會在保障養殖戶應有權益的前提下，審慎研商評估。

農業處表示，大閘蟹最佳品嘗時節是每年農曆9、10月，應驗俗話說「九月圓臍十月尖」，意思指農曆9月適合吃圓臍的雌蟹，10月則是吃尖臍的雄蟹，秋天此時的大閘蟹膏黃肥美飽滿、肉質鮮甜多汁，堪稱人間珍品，即起3個月是最佳品蟹時節。

苗縣輔導蟹農專業養殖大閘蟹已邁入第9年，今年養殖技術著重「綠色生態」、「疏養」模式，提升大閘蟹品質也提高存活率，放養22萬隻大閘蟹以存活率3成計算，可望有6萬6000隻優質大閘蟹上市。

農業處指出，在發表會前，已輔導養殖戶完成64項藥物殘留及戴奧辛含量的嚴格檢驗，才核發產地認證防偽扣環，扣環正面經認證防偽標章，背後QR碼可查詢每隻大閘蟹的身家背景、蟹農養殖資料等生產履歷資訊。

若要購買品蟹，主要養殖業者有苗栗縣優質大閘蟹產銷協會，總幹事陳雲湧0920091695；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會，總幹事徐金堆0919845353，最佳時節為10至12月。

苗縣輔導蟹農專業養殖大閘蟹今年第9年，大閘蟹上市前，須通過64項藥物殘留與戴奧辛...
苗縣輔導蟹農專業養殖大閘蟹今年第9年，大閘蟹上市前，須通過64項藥物殘留與戴奧辛含量的嚴格檢驗，通過後頒發給產地認證防偽扣環，扣環還有QR碼，民眾用手機掃描QR碼，有完整的生產履歷資訊。記者劉星君／攝影
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苗縣輔導蟹農專業養殖大閘蟹今年第9年，著重在「綠色生態」與「疏養」的養殖模式，每...
苗縣輔導蟹農專業養殖大閘蟹今年第9年，著重在「綠色生態」與「疏養」的養殖模式，每年在大閘蟹上市前，必須通過64項藥物殘留與戴奧辛含量的嚴格檢驗。記者劉星君／攝影
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大閘蟹苗栗縣戴奧辛
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