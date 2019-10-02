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「花甲男孩」作者獲邀 擔任聯合大學駐校作家

2019-10-02 20:40聯合報 記者劉星君╱即時報導

讓民眾認識年輕世代台灣文學作家，聯合大學與台灣文學學會邀請電視劇「花甲男孩轉大人」編劇、作家楊富閔擔聯合大學駐校作家，為期2個月，32歲的他也創下台灣的大學院校中最年輕的駐校作家。楊富閔說，「文學與生活密不可分，很期待跟聯大學生們教學相長」。

台灣文學學會今年發起「朝向台灣新文學」系列活動，希望新世代作家被大眾所認識，首屆與聯合大學合作，為期2個月，邀請楊富閔駐校，安排9場系列活動，也將拜訪聯大第一屆駐校作家李喬，相差53歲的跨世代駐校作家對談。

楊富閔說，認識李喬老師的作品是「結義西來庵」，身為年輕作家是李喬老師讀者，特別喜歡李喬老師關於創作的談論。他也分享，曾獲林榮三文學獎首獎，當年的評審就是李喬老師，當時李喬老師提到關於創作的語言問題，文學創作離不開語言的思考，希望活動中與李喬老師有相關討論。

今在聯合大學舉行駐校作家記者會，作家楊富閔、捐助此活動旅日醫師張武彥、台灣文學學會理事長邱貴芬、聯大人文與社會學院院長黃惠禎出席。楊富閔說，寫作是自己安靜創作過程，來到教室跟學生互動過程，也是督促自己重新梳理關於創作想法。

台灣文學學會理事長邱貴芬說，她平常看文學作品很理性，但「花甲男孩」讓她很感動，楊富閔的作品曾拍成電視劇，也有電影的作品，跨界的合作是未來文學非常重要的方向。

聯大人社院長黃惠禎說，駐校期間安排9場活動，包括系列演講、影像識讀、駐校作家作品導讀等，開放演講與座談會給苗縣學子，與社區居民參與。活動詳請可到聯大人社院網站查詢（https://hss.nuu.edu.tw）。

「花甲男孩」作者楊富閔（中）受邀到聯合大學擔任駐校作家，32歲的他也創下台灣的大...
「花甲男孩」作者楊富閔（中）受邀到聯合大學擔任駐校作家，32歲的他也創下台灣的大學院校最年輕的駐校作家紀錄。記者劉星君／攝影
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花甲男孩作者楊富閔（右）受邀到聯合大學擔任駐校作家，旅居日本醫師張武彥（左）得知...
花甲男孩作者楊富閔（右）受邀到聯合大學擔任駐校作家，旅居日本醫師張武彥（左）得知台灣文學學會規畫年輕作家進駐校園，立刻表達捐款贊助駐校計畫，楊富閔贈送他創作的書給醫師張武彥。記者劉星君／攝影
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「花甲男孩」作者楊富閔（前排左二）受邀到聯合大學擔任駐校作家，32歲的他也創下台...
「花甲男孩」作者楊富閔（前排左二）受邀到聯合大學擔任駐校作家，32歲的他也創下台灣的大學院校最年輕的駐校作家紀錄。圖／聯合大學人文與社會學院提供
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「花甲男孩」作者楊富閔（左）受邀到聯合大學擔任駐校作家，32歲的他也創下台灣的大...
「花甲男孩」作者楊富閔（左）受邀到聯合大學擔任駐校作家，32歲的他也創下台灣的大學院校最年輕的駐校作家紀錄，聯合大學人文與社會學院長黃惠禎（右）頒發駐校作家證書給楊富閔。記者劉星君／攝影
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