語文競賽常見這對母女檔身影 她：做榜樣一起報名參賽

2019-10-02 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市108年語文競賽決賽上月底結束，將有171位選手代表桃園市11月底於台北舉行的「108年全國語文競賽」，組別中有幾位選手較為特別，有母親為了鼓勵孩子曾共同報名參賽、有原住民族的女學生相當喜愛自己的學校，次次為校爭光，還有一名最年長的社會組人士，雖未獲得代表權，但積極向學的態度讓教育局留下深刻印象。

桃園市語文競賽中，最受矚目的是，代表大華高中國中部同學李修齊，她的母親陳毓敏是全市及全國語文競賽的常客，曾於105年代表本桃市參加全國國小組字音字形比賽、106年榮獲全國社會組字音字形比賽第三名，母女皆是語文競賽常客相當罕見，細問下發現，原來陳毓敏為了鼓勵李修齊，拿自己當孩子的榜樣，共同報名參賽且利用課餘時間一起切磋練習。

今年升上國三的李修齊再度挑戰全國賽，一路從複賽進入到市決賽，但成績公佈，卻與全國賽代表權失之交臂，不過隔日被通知可以遞補參加桃市全國賽集訓時相當高興，希望能在全國賽中獲得佳績。原住民族語泰雅語朗讀全國賽的介壽國小同學高睿伶，由於介壽國小的教師及校長相當照顧她，讓她喜愛這個學校因此產生使命感，最令人感動的是，高睿伶每逢在校園中遇到校長時總會喊著「我會努力，請校長放心」。