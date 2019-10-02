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語文競賽常見這對母女檔身影 她：做榜樣一起報名參賽

2019-10-02 19:07聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市108年語文競賽決賽上月底結束，將有171位選手代表桃園市11月底於台北舉行的「108年全國語文競賽」，組別中有幾位選手較為特別，有母親為了鼓勵孩子曾共同報名參賽、有原住民族的女學生相當喜愛自己的學校，次次為校爭光，還有一名最年長的社會組人士，雖未獲得代表權，但積極向學的態度讓教育局留下深刻印象。

桃園市語文競賽中，最受矚目的是，代表大華高中國中部同學李修齊，她的母親陳毓敏是全市及全國語文競賽的常客，曾於105年代表本桃市參加全國國小組字音字形比賽、106年榮獲全國社會組字音字形比賽第三名，母女皆是語文競賽常客相當罕見，細問下發現，原來陳毓敏為了鼓勵李修齊，拿自己當孩子的榜樣，共同報名參賽且利用課餘時間一起切磋練習。

今年升上國三的李修齊再度挑戰全國賽，一路從複賽進入到市決賽，但成績公佈，卻與全國賽代表權失之交臂，不過隔日被通知可以遞補參加桃市全國賽集訓時相當高興，希望能在全國賽中獲得佳績。原住民族語泰雅語朗讀全國賽的介壽國小同學高睿伶，由於介壽國小的教師及校長相當照顧她，讓她喜愛這個學校因此產生使命感，最令人感動的是，高睿伶每逢在校園中遇到校長時總會喊著「我會努力，請校長放心」。

客語字音字形比賽榮獲社會組第二名的宋鴻材，雖未獲得代表權，但他是所有的參賽者中最為年長，因錯過8月的客語字音字形暑期研習訓練營，更不辭辛勞兩度到教育局請主辦單位提供字音字形自學資料，相當勤奮，讓教育局留下深刻印象。

桃市語文競賽，大華高中國中部學生李修齊（左）和她母親陳毓敏皆是全市及全國語文競賽...
桃市語文競賽，大華高中國中部學生李修齊（左）和她母親陳毓敏皆是全市及全國語文競賽的常客。圖／桃園市教育局提供
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大華高中國中部國三學生李修齊和她的母親皆是全市及全國語文競賽的常客，兩人共同報名...
大華高中國中部國三學生李修齊和她的母親皆是全市及全國語文競賽的常客，兩人共同報名參賽、利用課餘時間一起切磋練習，一方面做孩子的榜樣，一方面增進親子感情。圖／桃園市教育局提供
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