苗栗公設保留地解編 選舉寶地「市6」研提變更商業區

2019-10-02 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



政府還地於民，專案通盤檢討未取得公共設施保留地，苗栗都市計畫專案通盤檢討初步草案出爐，縣府研提30個變更案，較受注目是「市6」市場用地0.34公頃，現況是停車場使用，苗栗縣前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌過去選舉時，競選總部都設在此，並打贏選戰，被視為選舉寶地，研提變更商業區。

此外，苗栗市國華路西側、民族路北側「公2」公園用地2.34公頃，擬變更1.66公頃住宅區、0.4公頃兒童遊樂場用地、0.28公頃道路用地；鐵路高架橋沿線綠地0.73公頃，園道用地2.1公頃，變更住宅區1.66公頃，及廣場、道路、兒童遊樂場用地等。

變更理由是畫設多年未開闢，主管機關無使用需求，且具有機能替代性，維護地主權益，促進土地利用效益，依毗鄰分區附帶條件變更，必須跨區市地重劃整體開發。

此外，苗農中正路舊校區「文中4」2.45公頃學校用地，市公所認為地處市中心區，爭取變更商業區，活絡地方經濟，但縣府研提變更停車場用地0.9公頃，公園用地1.32公頃，道路用地0.23公頃，變更理由現況是臨時停車場，公有土地還是公用為原則，並彌補計畫區面積不足公共設施用地項目。