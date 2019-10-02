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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

影／苗栗補助20名國高中生遊學澳洲 展翅計畫現成果

2019-10-02 16:35聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣政府連續6年推動優秀學生參與國際教育交流，今年首度將遊學地點從美國移往澳洲，選拔參加的學生也從高中延伸到國中，共20人最近完成3周的遊學交流活動，今天上午在縣府發表成果，這趟遊學之旅讓許多學生感覺開拓視野，也體驗國內外不同的課程教學模式，覺得獲益良多。

縣府今年辦理的「澳視群英Bridge to Success展翅計畫」，經初試、中英文口試，共甄選出10名國中、10名高中生，從7月28日至8月17日到澳洲新南威爾斯州馬斯登中學研習，參與展翅計畫學生的機票、學雜費、食宿交通等費用由縣府全額補助。

苗栗縣長徐耀昌上午在縣府會議室接見參與培訓的學生，聽取他們遊學心得和收穫，他並將這個計畫比喻成「苗栗教育界的奧斯卡獎」，能通過甄選取得遊學資格非常不易，恭喜參與學生逐夢踏實，不僅自我學習成長，也達成推廣台灣及苗栗的任務，同時要感謝參與培訓的各校校長、家長及教師，全力支持孩子全方位學習，讓菁英培育展現成果。

建國國中陳韻安、國立苑高何承遠代表全體遊學學生發表心得，覺得拓展國際視野、認識不同民俗文化，也結交不少國外朋友，為他們的學習生涯留下珍貴美好的回憶；一些學生也覺得澳洲的上課方式與國內很不同，很重視分組合作與發表，課程都會融合其他領域，何承遠並覺得在當地要懂得表現自我、行銷並發揚自己才能，人家才會認識你，這也是他此行最深的感受。

參加展翅計畫的學生包括國中組公館胡馨云、竹南鄭琤微、君毅紀宗佑、明仁曾睿靚、謝安婷、建國陳虹瑾、陳韻安、照南畢祐語、蔡函紜、趙翊晴；高中組竹南連家苡、黃欣芯、建台賴辰、國立苑高何承遠、黃百禾、卓蘭鄧博元、苗中范弘陞、黃志康、苗商湯珞渝、苗農徐子淵。

苗栗縣政府「展翅計畫」全額補助20名國中、高中生在今夏遊學澳洲21天，上午在縣府...
苗栗縣政府「展翅計畫」全額補助20名國中、高中生在今夏遊學澳洲21天，上午在縣府辦理成果發表會。記者胡蓬生／攝影
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遊學澳洲苗栗縣

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