影╱一起喝珍奶吃蛋糕 林智堅探望百歲「珍奶阿嬤」林邱惜

2019-10-02 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



為表達敬老之意，新竹市長林智堅在重陽節前夕拜訪「珍奶阿嬤」林邱惜，今年剛滿百歲的她除有雙善編竹籃的巧手，平時還特愛喝咖啡、珍奶，享受珍珠粉圓特有Q彈的嚼勁，林智堅今天特別送上珍奶和布丁蛋糕，一起和林邱惜共度下午茶時光。

林邱惜育有二子二女，過去常跟丈夫外出兜售五金，丈夫過世後先住在東南街，直到90多歲才搬到明湖路，與兒子、媳婦、孫子女共13人同住，家人關係緊密，常相約出遊。林邱惜的孫媳婦說，林邱惜是個節儉的人，五金店貨物留下的塑膠繩，經過她的巧手施作，都成為美麗的編織作品。

林邱惜個性獨立活潑，除了會編竹籃，身體狀況許可時，她還喜歡到十八尖山散步看風景，或騎三輪車到兒子的五金行幫忙。其中，最特別的，就是林邱惜不但愛吃重鹹食物，還超愛喝咖啡與全糖珍珠奶茶。

林智堅今天親自帶著珍奶和布丁蛋糕探視林邱惜，兩人一起共享下午茶。一看到珍奶，林邱惜馬上展露笑顏，熟練用吸管喝著珍奶，咀嚼大珍珠，而林智堅也喝了一口珍奶，不過馬上皺起眉頭說「哇，超甜的！」談起保養身體的祕訣，林邱惜說，要長壽沒有什麼特別方法，只要隨時保持心情愉悅就好。

隨後，林智堅也轉送總統府敬老狀和衛生福利部金鎖片給林邱惜，並致贈市府特別準備的6千元紅包及金箔畫，並送上壽桃、壽麵，祝福林邱惜能健康平安、福壽延年。林邱惜一看見紅包，笑得合不攏嘴。