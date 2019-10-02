親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

影╱一起喝珍奶吃蛋糕 林智堅探望百歲「珍奶阿嬤」林邱惜

2019-10-02 16:12聯合報 記者王駿杰╱即時報導

為表達敬老之意，新竹市長林智堅在重陽節前夕拜訪「珍奶阿嬤」林邱惜，今年剛滿百歲的她除有雙善編竹籃的巧手，平時還特愛喝咖啡、珍奶，享受珍珠粉圓特有Q彈的嚼勁，林智堅今天特別送上珍奶和布丁蛋糕，一起和林邱惜共度下午茶時光。

林邱惜育有二子二女，過去常跟丈夫外出兜售五金，丈夫過世後先住在東南街，直到90多歲才搬到明湖路，與兒子、媳婦、孫子女共13人同住，家人關係緊密，常相約出遊。林邱惜的孫媳婦說，林邱惜是個節儉的人，五金店貨物留下的塑膠繩，經過她的巧手施作，都成為美麗的編織作品。

林邱惜個性獨立活潑，除了會編竹籃，身體狀況許可時，她還喜歡到十八尖山散步看風景，或騎三輪車到兒子的五金行幫忙。其中，最特別的，就是林邱惜不但愛吃重鹹食物，還超愛喝咖啡與全糖珍珠奶茶。

林智堅今天親自帶著珍奶和布丁蛋糕探視林邱惜，兩人一起共享下午茶。一看到珍奶，林邱惜馬上展露笑顏，熟練用吸管喝著珍奶，咀嚼大珍珠，而林智堅也喝了一口珍奶，不過馬上皺起眉頭說「哇，超甜的！」談起保養身體的祕訣，林邱惜說，要長壽沒有什麼特別方法，只要隨時保持心情愉悅就好。

隨後，林智堅也轉送總統府敬老狀和衛生福利部金鎖片給林邱惜，並致贈市府特別準備的6千元紅包及金箔畫，並送上壽桃、壽麵，祝福林邱惜能健康平安、福壽延年。林邱惜一看見紅包，笑得合不攏嘴。

社會處表示，108年度竹市共有64位百歲以上年長者，其中，今年滿百的有22人、逾百42人，東區30位、北區16位、香山區18位，每一位年長者都是新竹市的寶貝，市府會持續積極辦理各項福利措施，協助家屬提供妥適照顧，讓年長者幸福在竹市區養老。

新竹市長林智堅（左一）與林邱惜（左二）一起品嘗珍珠奶茶。記者王駿杰／攝影
新竹市長林智堅（左一）與林邱惜（左二）一起品嘗珍珠奶茶。記者王駿杰／攝影
分享
新竹市長林智堅（左二）今天親自帶著珍奶和布丁蛋糕探視林邱惜（右二），一起共享下午...
新竹市長林智堅（左二）今天親自帶著珍奶和布丁蛋糕探視林邱惜（右二），一起共享下午茶。記者王駿杰／攝影
分享
新竹市長林智堅今天親自帶著珍奶和布丁蛋糕探視林邱惜，一起共享下午茶。記者王駿杰／...
新竹市長林智堅今天親自帶著珍奶和布丁蛋糕探視林邱惜，一起共享下午茶。記者王駿杰／攝影
分享

珍奶林智堅新竹

相關新聞

美景快拍！柿餅季節又來了 下周末辦柿餅節活動

2019-10-02 15:36

影／苗栗補助20名國高中生遊學澳洲 展翅計畫現成果

2019-10-02 16:35

原鄉種茶面積成長8倍 竹縣11月將首辦高山茶評鑑

2019-10-02 15:24

華映大量解雇 鄭文燦籲大同負連帶責任

2019-10-02 14:24

服務處傳槍響 警稱玩具槍 桃議員很不滿

2019-10-02 14:22

眷村好菜上桌！桃園食神媽媽週六邀你開飯

2019-10-02 13:24

裝潢老闆愛釣魚變專業漁民 獲選桃園首位全國模範漁民

2019-10-02 12:32

新竹男甲溝炎復發13年拔9次指甲 走起路來痛不欲生

2019-10-02 12:30

熱門文章

台南長榮地下道全線封閉一年 改道資訊看這裡

2019-10-02 09:15

桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦

2019-10-01 19:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top