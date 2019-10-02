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林智堅率團訪農博 鄭文燦盼以經驗交流帶動進步

2019-10-02 16:19中央社 桃園2日電

新竹市長林智堅今天率團參訪2019桃園農業博覽會各展區，桃園市長鄭文燦表示，新竹市將辦理2020台灣設計展及2021台灣燈會，期盼雙方以經驗交流方式，帶動城市進步成長。

2019桃園農業博覽會從9月28日至10月27日展開，展期共30天，規劃有5大主題、16展區。

林智堅今天率領新竹市府團隊參訪桃園農業博覽會，鄭文燦表示，透過大型活動行銷城市，凝聚城市的希望與魅力相當重要，農博至今已辦理第3年，不但是全台唯一全園區碳認證博覽會，也同時示範多樣與科技、文化、生態相關的新農業與價值，展現桃園魅力。

在鄭文燦的帶隊下，新竹巿府團隊至草本堂、客家茶苑、四國文化、農夫市集參訪，並與魯凱族舞者共舞，體驗原民傳統射擊活動。鄭文燦說，每個展區及展館皆有各自的特色，園區推動無障礙設施、垃圾不落地、通訊與接駁等完善大型活動服務，希望讓所有遊客充分體驗桃園農業的美好。

林智堅表示，新竹市取得2020台灣設計展共同主辦權，也是2021台灣燈會主辦縣市，這次參訪農博啟動策展學習之旅，期盼透過觀光行銷讓城市與世界接軌。

林智堅指出，桃園擁有辦理大型活動的豐富經驗，不僅考量活動內容的精采度，讓在地店家分享優質地方農特產，也致力於服務品質的提升，因此將鼓勵新竹市民一起遊農博，促進雙方城市觀光活動交流。

新竹林智堅鄭文燦

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