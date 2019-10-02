美景快拍！柿餅季節又來了 下周末辦柿餅節活動

2019-10-02 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



九降風吹起，顆顆金黃色的柿餅已在新埔曬柿架上，黃澄澄的景色這兩天開始吸引遊客來此留影，竹縣新埔鎮公所今天宣布柿餅季開跑，歡迎民眾10月12、13日至新埔鎮農會農業推廣教育中心，當日除農產品展售外，並舉辦柿鄉攝影比賽、食農教學體驗、親子趣味遊戲、寶寶搬搬樂、集印章拿好禮、「柿太郎」童書導讀、免費品美食等系列精彩活動。

「來到新埔能嘗到最新鮮的柿餅！」農會理事長曾庭熙表示，新埔柿餅加工期達4個月之久，以天然古法加工製作，呈現最原汁原味的美味，品種主要有牛心柿、石柿、筆柿等，品質也是加工農戶特別注重的，所生產的柿餅不論外觀、色澤、甜度皆為年度首選。詳情可上新埔鎮農會官網查詢。

本周日也將舉辦柿餅之鄉千人健走、削柿體驗，並加入橘色變裝派對活動，邀請參賽者以柿餅的橘紅色系發想創意變裝，帶來更多超越想像力的柿餅節節慶活動，反應熱烈，網路報名秒殺。

今年柿餅節新埔鎮農會與玄奘大學產學合作，舉辦柿染服裝走秀、好柿產品發表、繪本導讀、柿餅料理，將柿餅更多可能性完整展示，系列精彩活動，要帶給民眾滿滿客家風情體驗。

玄奘大學藝術與創意設計學系助理教授謝明勳說，玄奘大學執行USR計畫，去年起進駐國內頗負盛名的柿餅之鄉，玄奘因有藝術、餐飲、設計、傳播等科系，校內整合資源，凝聚共識提出8個行動方案。這次的食農教育教學體驗，將由餐旅管理學系教學，學校協助讓產業升級，研發出多款柿餅料理，未來要與里長、家政班、農戶等合作，公開食譜作為在地特色料理。