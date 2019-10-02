原鄉種茶面積成長8倍 竹縣11月將首辦高山茶評鑑

2019-10-02 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣尖石、五峰兩鄉的茶葉生產面積近10年來成長約8倍，目前合計約62公頃，主要生產半發酵茶類的高山烏龍茶，品質獲消費者肯定，但知名度不高，原民處今年也向原民會爭取補助，將在11月首次辦理評鑑競賽，期望透過評鑑比賽打響高山茶名號，提高原鄉茶農收益。

農業處表示，尖石、五峰鄉面積成長的原因，除了縣府及農糧署提供新植茶園補助外，也因近年來氣候變遷，天然災害多，導致原本種植的水蜜桃、李子、高麗菜等高山蔬果產量不佳，因此，縣府鼓勵農民轉型種植一年採收次數較多，且有高經濟效益的茶葉。

談到高山茶，民眾比較熟悉的都是阿里山、大禹嶺等傳統知名的盛產茶區，農業處則指出，其實尖石、五峰兩鄉位於1400公尺到1800公尺的海拔高度，具有地理優勢，溫度、日照條件適宜且常起雲霧，在此氣候環境下，產出的高山茶量不多，但品質卻非常好，受到台灣人喜愛。

新竹縣知名的東方美人茶，在市場上相當搶手，每次評鑑後都有人搶著買「得獎茶」，甚至比賽結果出爐前就已經有熟客預定。原民處表示，為了讓更多民眾知道縣內除了東方美人茶，尖石、五峰也有出產高品質的高山茶，今年向原民會爭取到120萬元補助，加上縣府配合30萬元共150萬元，將在11月辦理首次冬季高山烏龍優良茶評鑑比賽。