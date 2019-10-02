眷村好菜上桌！桃園食神媽媽週六邀你開飯
桃園眷村文化節舉辦至今已邁入第19年，活動將於本周六開跑，該次更有「食神媽媽 眷村開飯」活動，推出一道道眷村經典菜色，開放民眾上網認桌，品嘗懷舊眷村好菜與眷村媽媽好手藝，每桌認桌價3千元，可供10人享用，當天還有台北曲藝團的精彩相聲以及傳統雜技等精彩表演。
2019桃園眷村文化節本周六將於中壢龍岡大操場盛大開幕，現場還有「食神媽媽 眷村開飯」活動，特地與名廚林明燦團隊合作，推出10道經典眷村菜色，如白玉獅子頭、鹹香回鍋肉、懷舊滷味等，一桌10人價錢為3千元，目前開放線上平台募資認桌，邀請民眾一起來品嘗懷舊眷村好菜與眷村媽媽好手藝。
此外活動現場更邀集龍潭上華、大溪僑愛社區及楊梅四維社區等眷村中，擁有好手藝的媽媽共同帶來客家牛汶水、印尼苦果餅等獨特菜餚，還有桃園在地高中職餐飲科學生和眷村媽媽學習眷村料理，讓眷村的好味道傳承不息，此外，台北曲藝團也將帶來精彩相聲表演及傳統雜技。
今年眷村文化節系列還有「人生風雨大操場」戶外攝影展、「雙十野餐日」、「眷村新生演唱會」等精彩活動；另與中壢、大溪、楊梅、龍潭等眷村社區合作，深入地方，讓光輝十月充滿濃濃眷村味。更多活動資訊可搜尋「桃園眷村文化節」臉書粉絲專頁：（https://www.facebook.com/bamboofence/）。
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