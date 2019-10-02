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裝潢老闆愛釣魚變專業漁民 獲選桃園首位全國模範漁民

2019-10-02 12:32聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市桃園區漁會漁民張金豐因為從小喜愛釣魚，為實現釣魚夢想，25年前經營裝潢事業有成後，買下漁筏到漁船，投入沿、近海漁業捕撈工作，從老闆變身漁民，把漁事工作當做一生職業，更練就熟悉海象、洋流及季節漁汛本領，幾年來參加漁會舉辦一支釣比賽更是年年優勝，積極參與漁會活動，今年被桃園區漁會推薦成為全國模範漁民，將在5日桃園市今年首次主辦的全國漁民節大會接受表揚，成為桃園第一位獲選的全國模範漁民。

桃園區漁會總幹事陳義成今天上午表示，桃園市今年有史以來第一次主辦全國漁民節表揚大會，來自全國各縣市漁會推薦獲選全國模範漁民12人，桃園區漁民張金豐從事沿、近海漁撈近30年，積極參與漁會活動，前年曾獲選桃園區漁會模範漁民表揚，今年更獲選全國模範漁民，成為桃園市第一位獲選的全國模範漁民，漁會與有榮焉。

60歲的張金豐表示，他家裡務農，但他從小喜愛釣魚，經營裝潢事業也經常出海釣魚，參與漁民捕撈，之後將裝潢事業交給下一代，買下漁筏、再買下漁船全心投入漁撈、海釣工作25年來，他專心當漁民，把漁事工作做為職志，出海捕撈、釣魚是他的興趣，獲選全國模範漁民表揚，很高興 。

桃園區漁會漁民張金豐（見圖）從小喜愛釣魚，買下漁船出海捕撈、釣魚工作當漁民，今年...
桃園區漁會漁民張金豐（見圖）從小喜愛釣魚，買下漁船出海捕撈、釣魚工作當漁民，今年獲選全國模範漁民表揚，為桃園第一位模範漁民。圖／桃園區漁會提供
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漁民夢想

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