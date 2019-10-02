新竹男甲溝炎復發13年拔9次指甲 走起路來痛不欲生

2019-10-02 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹市一名51歲的陳姓男子，因雙腳拇指指甲常常長在肉裡面，導致發炎而形成甲溝炎，走起路來一拐一拐的，13年來拔了9次趾甲，每次指甲都要花9個月才能長好，但甲溝炎卻一再復發，讓他痛不欲生，經整形外科醫師將促進指甲生長的生發基質刮除一小部分，甲溝炎不再復發，陳男終於能正常大步走路。

整形外科醫師曾鼎昌解釋，甲溝炎好發在腳板寬、腳肉厚、喜歡穿尖頭鞋及剪指甲剪過頭者，手指和腳趾都有可能發生，一旦指甲刺進肉裡，就像異物不斷刺激，而造成組織發炎，若未妥善處理還會變形長出肉芽。

有些民眾會自行把指甲切除，但沒有辦法切到深入的位置，也有民眾會選擇請外科醫師拔掉指甲，暫時解決甲溝炎的痛苦，但拔指甲所需的恢復時間相當長，手指甲平均要3個月才能長好，腳指甲則長達9個月，且拔掉趾甲後，至少會有2周行走不便，甚至長好後又復發。

曾鼎昌指出，有些民眾來看診時，左右兩腳大拇趾歪歪斜斜的不完整，可能就是因為不斷的讓指甲脫落，甲床根部生長點被破壞而造成的。原因在於指甲是由下方甲床的根部，也就是生發基質促進生長，如果不將生發基質刮除，一拔再拔，結果是一長再長。

以陳姓男子的案例來說，從38歲就開始甲溝炎疼痛難當，每次跑去外科拔掉，因腳拇指上的包紮無法穿包鞋，2周的時間只能穿涼鞋或拖鞋上班，也無法和同事一起運動，更痛苦的是，每次右腳處理完，左腳又發炎，雙腳輪流拔指甲，至少拔了9次。