審計處批前市府 藍議員：還要台中人向林佳龍道歉嗎？

2019-10-02 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今舉行第三次臨時會二三讀會，市議員黃馨慧指出，107年總預算決算審查前任林佳龍市府最後一年預算執行情形，她說，「辣台妹」蔡英文到台中開講要台中人「向落選的林佳龍道歉」簡直匪夷所思。

林佳龍說台中是「第二大城市」，審計決算報告顯示台中汙水下水道建置率19%，六都第五，只比桃園多2%；自來水供水普及率95.86%，也只比桃園多0.34%。

民進黨完全執政這3年，審計決算結果顯示蔡英文4年20萬社會住宅，台中107年社會住宅包租及代管執行率分別為 2.7%、51.3%、遠低於目標值，審計處要求檢討改正。

黃馨慧說，蔡英文「政府幫你照顧長輩」長照2.0政策，以台中長照需求7萬人，照服員及居服員卻只有1千人，平均1人要服務70名長照需求者，人力嚴重不足。

107年交通建設預算執行率僅57%，前交通局「智慧交控計畫」花4314萬，成效不佳，審計處也要求檢討。

黃馨慧總結，林佳龍4年決算政績，86億元辦了一場「沒花的花博會」丶全球首例1100億「海水採礦」，廢除BRT浪費近50億元納稅人血汗錢，至今尚未收攤。