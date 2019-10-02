桃園國慶晚會9千張門票索取一空 這時間來免門票入場

2019-10-02 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



今年國慶晚會移師桃園，將於9日在桃園高鐵站前廣場，今年準備9千張門票開放各區公所索票，才短短發放1天就被索取一空，市府民政局指出，晚會從傍晚5點開始，9千席憑票入座，至於晚上8點以後開放自由入場，多名大咖歌手輪番獻唱，歡迎粉絲可踴躍到場同樂。

「攜手世界‧台灣耀飛」108年國慶晚會在桃園，比照往年模式採免費索票並憑票入場，9月26日起開放13區公所憑身分證明索票，每人限索2張，雖然不若往年宜蘭、台中場當天秒殺，但桃園場也很搶手，27日當天就發完，各區公所掛出發放完畢告示，晚來一步只能向隅。

民政局指出，國慶晚會當天傍晚5點，開放僑胞、貴賓與一般民眾入場、5點半到6點半為暖場表演、6點半到7點15分為開場表演與長官致詞，7點15分到9點則為國慶晚會表演，暖場表演表演由桃園市立國樂團、無雙樂團接力演出，開場表演則為敦青舞蹈團演出「國門之都、喜迎嘉賓」正式揭開序幕。