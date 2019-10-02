五星之旅第3站 林智堅、鄭文燦市長共遊i桃園農博

2019-10-02 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



新竹市市長林智堅五星學習之旅，繼參訪連江縣、花蓮縣後，今天第3站來到桃園市參訪2019桃園農業博覽會，向六都唯一的五星首長，桃園市長鄭文燦討教，成功的施政經驗，以及舉辦大型活動的秘訣。

在鄭文燦市長的帶領介紹下，林智堅市長仔細觀摩農博會的營運細節。林智堅市長表示，鄭文燦市長樹立桃園農業品牌嶄新價值，透過手機實境APP的解謎導覽，讓參觀農業博覽會訪客，增添更多互動趣味，都是未來新竹市舉辦2020台灣設計展及221台灣燈會的重要學習參考，更推薦市民朋友10月27日前來桃園，體驗這場精彩的農業主題盛宴。

林智堅表示，連續2年鄭文燦市長都是六都中滿意度、施政分數最高以及榮獲五星評價的首長，並獲得市民近8成施政滿意度，是一件非常不容易的事，這是我非常敬佩鄭文燦市長的地方，更要當作學習的榜樣。

新竹市市長林智堅今率領市府團隊，到前往桃園農業博覽會展場，鄭文燦市長全程親自陪同導覽，途經花間物語、英國大師設計的精緻庭園、農夫市集、米的集會所，在原住民族農食文化主題區，兩位市長難得體驗手做傳統的原民彈弓。