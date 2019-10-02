華映大量解雇1900人 鄭文燦籲大同負連帶責任

2019-10-02 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



大同集團旗下華映公司面臨財務危機，昨天向桃園市勞動局提報大量解雇計畫書，預計於11月30日解雇1900名員工，勞動局將協助後續勞資協商程序，市長鄭文燦今主持市政會議，表示華映提出今年第2波大量解雇，認為大同控股華映40％，呼籲母公司大同負起連帶責任。

鄭文燦說，桃園市工業產值居全國第一，工業會有景氣循環或產業起落，一定會遇到大量解雇問題，桃園累積很多經驗，在過去幾年內，歷經敬鵬解雇665人、白木屋解雇202人、宏達電解雇1043人、茂迪解雇588人，今年最大挑戰是華映首波解雇1500人，現還有第二階段。

鄭文燦說，針對大量解雇案，首先市府會檢視計畫書是否公司有相當的財源，且要符合勞基法，甚至要高於勞基法，再來面對公司經營不善或必須資遣等情況，勞動局會入廠輔導，讓勞工瞭解權益，並輔導勞資完成協商，讓勞工可順利得到資遣費，大部分都是高於勞基法。

尤其製造業聘雇不少外籍移工，鄭也說，市府也不會忘了外籍移工的權利，此次已協助華映轉介2百名外籍移工，最後是轉職的介紹，先前宏達電案都順利轉軌，由於華映資深員工較多，上半年已有超過半數員工轉職，讓其他科技大廠來吸收聘用優秀的工程師與從業人員，鄭文燦說，勞動部也肯定市府勞動局創新積極作法，認為消弭不必要抗爭也保障勞工權益。