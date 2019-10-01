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自駕車公開場域測試 有人隨車監控

2019-10-01 23:51聯合報 記者黃瑞典陳斯穎／新竹報導

工研院自動駕駛測試車10月下旬開始，在新竹市南寮地區進行公開場域測試。 圖／...
工研院自動駕駛測試車10月下旬開始，在新竹市南寮地區進行公開場域測試。 圖／市府提供
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工研院自動駕駛測試車即將在公開場域測試，將蒐集車流、人流及天氣等數據逐一修正，讓自駕車技術發展更成熟，工研院與新竹市府等單位已建立事故緊急通報與處理機制，並依規定為自駕車投保第3責任險等，希望測試過程順利、人車平安。

工研院指出，自動駕駛測試車在新竹中興院區長期進行測試，院區內主要道路總長約3公里，速限為30公里，雖然有各種路型和路口、停車場，還有各種交通狀況，諸如行人穿越或併行等，但與開放場域的道路情況相比仍相對單純，且缺少複雜的交通號誌。

此次在南寮地區進行為期1年的公開場域測試，主要目的是蒐集真實道路環境下，自駕車面臨車流、人流、天氣等各種外在因素的影響數據，與過去在封閉場域的數據比較、逐步修正，尤其南寮為觀光景點，假日人車特別多，相當適合測試及蒐集數據。

至於民眾關心自動駕駛測試車行駛道路的安全性，工研院強調，測試時駕駛座都有人監控，遇到突發狀況可隨時切換手動控制，駕駛需具實驗車種的駕照，也必須接受自駕車基本知識及特殊操駕訓練並取得合格證明。

測試過程也有人隨時監控車內系統、儀器設備運作及資料諸存狀況與周遭交通變化，還有專人負責實驗設定、調度、操作監控與事故通報與處置，車外也有實驗協作人員跟車、在後台遠端監視或在實驗車邊監督、管制交通。

為了方便民眾辨識，自駕車會裝設車頂閃燈、車後窗的LED走馬燈，車身上也貼有自動駕駛測試車的貼紙，讓上路實驗更安全。

事故新竹

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