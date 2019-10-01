桃園18企業獲綠色採購 3年增加近一倍

2019-10-01 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



行政院環保署舉辦「綠色採購及綠色消費推廣績優單位」評比，桃園市表現突出，各縣市107年度民間企業與團體綠色採購金額達到3000萬元以上績優單位共116家獲獎，其中18家是桃園市在地企業，得獎數創歷年新高，而桃園市整體綠色採購總金額高達34.9億元，繳出亮眼的成績單，今天接受環保署副署長沈志修頒獎。

環保局長呂理德表示，95年起推動「民間企業與團體實施綠色採購計畫」，透過企業採購綠色原料或產品，從源頭端改變廠商的生產、銷售方式，循環利用不減產品價值，倡導從搖籃持續走向搖籃的模式，減少對環境的衝擊。

環保局推動民間綠色採購，制定「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」規範，500人以上的企業團體須優先採購具有環保標章的商品，共列管193家企業團體，申報頻率提高為每年2次。

另外，環保局也與桃園市企業團體推動環保集點制度，在各方協助下，將綠色生活概念融入日常生活；每年人氣活動「綠色消費樂購月」已成為桃園市民不能錯過的環保盛會，以推陳出新的行銷策略，鼓勵民眾優先採買綠色商品，讓綠色消費成為市民日常生活行為。

環保局表示，桃園市推動民間綠色採購成效卓著，企業團體從被動申報到主動申報，建立互信的成果，綠色採購金額更從105年19.5億元提高為107年34.9億元，綠色採購金額3000萬元以上的企業105年10家，107年增至18家。