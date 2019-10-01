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楊梅敬老大會 表揚長者的大愛精神

2019-10-01 20:28聯合報 記者高宇震╱即時報導

楊梅區公所今日上午於幸福鹿時尚美食館舉辦「重陽敬老表揚大會」，邀請桃園市長鄭文燦到場表揚82位長青楷模及敬老楷模，有別於以往本次特別與楊梅戶政事務所協力辦理，肯定老人貢獻，表達崇高敬意。

鄭文燦表示，老人家人生歷練豐富，值得我們效法，他們從年輕辛苦到老，政府應該妥善照顧他們，今年桃園市 65 歲以上長者已達 25 萬人以上，市府致力打造「最照顧長輩的城市」，落實全台最多元的老人福利政策，期待讓長輩活得健康、快樂、有尊嚴。

敬老楷模62歲的邱健二為人熱心，家有3兄弟，由他一人擔起照顧高齡102歲老母親的責任，逾30餘年，且平日熱心公益擔任錫福宮志工。長青楷模82歲的吳錦楓，為資深老鄰長，80歲交棒給兒子，一生務農，三代同堂子孝孫賢，三元宮之宮廟事務、農會、水利會等事務皆積極參與，且連2年無償提供土地讓活動圓滿。

楊梅區長羅國裕表示，82位長青、敬老楷模無私奉獻的精神，為社會樹立了榜樣。楊梅區有4位市級長青、敬老楷模，市級長青楷模其中一位是78歲詹德郎，曾當選過模範農民，另一位66歲的陳連松，任職公務員30餘年，曾獲桃園退伍軍人協會孝悌楷模表揚、基金會認養國內兒童20年表揚。

市級敬老楷模則是58歲的張春燈，除侍奉87歲高齡母親，對敬老關懷活動盡心盡力。56歲的張鈺臨，曾任鄰長20年，在家侍奉公婆終老，娘家雙親老邁，不良於行，她從無怨言長期看顧。4位市級楷模將於10月6日下午2時代表楊梅區接受桃園市府頒獎表揚。

楊梅戶政事務所主任吳曉明表示，今年度重陽敬老活動楊梅區戶政事務所致贈受表揚者「花布袋良質米」，以喜氣大紅客家花布袋裝3台斤楊農米，稻穗有結石纍纍的意象，也有祝福多子多孫多福氣的涵義。

楊梅區公所今日上午於幸福鹿時尚美食館舉辦「重陽敬老表揚大會」，表揚82位長青楷模...
楊梅區公所今日上午於幸福鹿時尚美食館舉辦「重陽敬老表揚大會」，表揚82位長青楷模及敬老楷模。圖／楊梅區公所提供
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楊梅區公所今日上午於幸福鹿時尚美食館舉辦「重陽敬老表揚大會」，表揚82位長青楷模...
楊梅區公所今日上午於幸福鹿時尚美食館舉辦「重陽敬老表揚大會」，表揚82位長青楷模及敬老楷模。圖／楊梅區公所提供
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楊梅區公所今日上午於幸福鹿時尚美食館舉辦「重陽敬老表揚大會」，表揚82位長青楷模及敬老楷模。圖／楊梅區公所提供
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楊梅區公所今日上午於幸福鹿時尚美食館舉辦「重陽敬老表揚大會」，表揚82位長青楷模及敬老楷模。圖／楊梅區公所提供
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