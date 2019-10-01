親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

他用2年安卓旗艦機想換iPhone 11被勸退 這支神在哪？

屬於誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

新竹縣社規師招生 徵求90人投入地方創生

2019-10-01 20:21聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣108年度社區規劃師開始招生，歡迎對產業振興、美學推廣、友善環境、傳承文化有興趣的民眾報名，配合鄉鎮的特色及資源發展地方創生，今年社規師預計招募90人，只要設籍竹縣或在竹縣就學、就業者，不分老中青幼都可參加遴選。

今天記者會現場由「新竹縣13好市集」帶領社規師為主力，在這幾年開發出不少社區特產，帶來橫山鄉的茂谷啤酒、竹東鎮的客家米食、新埔鎮的咖啡、竹北市的純釀醋、關西鎮的有機仙草等，讓大家看見社區的力量。新竹縣13好市集理事長黃琬琇分享，當時幾位社規師對推廣13鄉鎮有共同理念，因此在新瓦屋成立市集與據點，目前約有20攤，透過食農教育，讓小農有曝光平台，也能與消費者面對面，強調農產品以自然農法到有機為主。

新竹縣府於101年開始推動社區規劃師，今年邁入第8年，培訓471位社區規劃師，改善198個小而美的亮點。新竹縣社造中心執行長曾琇雅表示， 這次以「邁向地方創生的心聚點」作為今年創新主軸，讓社區規劃師思考，如何為竹縣農村偏鄉注入一股產業活力，也將社規師過往打造的室內外空間，如老屋、社區活動中心、公園綠地等，媒合年輕人及地方特產駐地，以分享經濟方式活化空間。

副縣長陳見賢也指出，營建署更特別注入總經費1000萬改善社區空間，將遍布在13鄉鎮市社規師所蓄積的能量整合起來，鼓勵民眾前來參與，可幫社區爭取8到50萬不等的補助經費，共同來改善家園。

新竹縣副縣長陳見賢（左起）今天與議員上官秋燕、蔡志環到市集攤位，了解各個社區的特...
新竹縣副縣長陳見賢（左起）今天與議員上官秋燕、蔡志環到市集攤位，了解各個社區的特產。記者郭政芬／攝影
分享
今天記者會現場由「新竹縣13好市集」帶領社規師為主力，在這幾年開發出不少社區特產...
今天記者會現場由「新竹縣13好市集」帶領社規師為主力，在這幾年開發出不少社區特產。記者郭政芬／攝影
分享
關西古橋市集將於10月10日當天開幕。記者郭政芬／攝影
關西古橋市集將於10月10日當天開幕。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣108年度社區規劃師開始招生，歡迎民眾參與，今年社規師預計招募90人。記者...
新竹縣108年度社區規劃師開始招生，歡迎民眾參與，今年社規師預計招募90人。記者郭政芬／攝影
分享

新竹食農教育老屋

相關新聞

桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦

2019-10-01 19:36

國2大園3車連環車禍3輕重傷 鄭文燦被國1車禍塞100分鐘

2019-10-01 15:47

區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任

2019-10-01 13:56

桃市8千師生「牽手進劇場」 魔術把戲學童驚呼好厲害

2019-10-01 13:32

桃捷推A19站銀髮族漫遊青塘園、青埔棒球場嘗美食

2019-10-01 13:29

水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水

2019-10-01 12:42

二行程機車報廢補助最後一年 竹市加碼萬元商品券抽獎

2019-10-01 12:19

展望會陪伴4手足上學路 全數加入資助讓愛接棒

2019-10-01 11:41

米塔來襲 桃市防災新視訊啟用

2019-09-30 23:15

金星里防汛隊 清水溝防洪災

2019-09-30 23:04

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

結合民間健身房 苗栗警練體能

2019-09-30 23:00

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

扯！天池山莊馬桶堵塞竟清出頭燈 水電工傻眼

2019-10-01 14:51

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

基隆暖江橋搖晃如「蹺蹺板」 居民憂南方澳斷橋翻版

2019-10-01 16:28

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

噁！議員：北捷將快用完滾筒衛生紙 重組給旅客用

2019-10-01 15:40

拜媽祖「神代言」！最強供品是這個 難怪凍齡千百年

2019-10-01 10:00

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場

2019-10-01 10:56

夯！雲林追懸日賞芒花 一覽秋天美景

2019-10-01 13:33

區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任

2019-10-01 13:56

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

汐止以前會淹水 現在當地人最怕這件事

2019-10-01 15:21

影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46

影／北市吉林街水門太晚開 汐止交通大亂塞車到崩潰

2019-10-01 15:24

雲林兩百多座橋梁待修評鑑吊車尾 缺錢是主因

2019-10-01 17:00

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

繼告「韓粉」後 高市議員黃捷又說自己被威脅了

2019-10-01 15:59

士林夜市水果攤坑遊客惹議 議員要求：對惡質攤販嚴厲處理

2019-10-01 13:51

一生必遊一次！高美濕地生態導覽夯 中市府再加辦3場次

2019-10-01 16:00

水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水

2019-10-01 12:42

跨港大橋斷裂 嘉義阿里山石鼓盤大橋橋型類似

2019-10-01 17:17

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43

61歲女客服經理遭裁員 她轉戰網路創業做烘焙

2019-10-01 15:16

新北花3千萬發新雨衣給清潔隊 中央跟進補助再發1套

2019-10-01 16:05

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

世界棒球經典賽瞄準大巨蛋？體育局：看都審進度

2019-10-01 13:44

此路是我家！內門住戶又圍路 安養院長輩三聲無奈

2019-10-01 12:37

台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06

國2大園3車連環車禍3輕重傷 鄭文燦被國1車禍塞100分鐘

2019-10-01 15:47

鹿港天后宮獲文化部核定 升格為國定古蹟

2019-10-01 19:33

得不得獎有關係 池上全國冠軍米王價格翻轉近5倍

2019-10-01 11:23

吃喝玩樂「違法」預算過關？ 中市藍營批審計處睡著了

2019-10-01 13:46

華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨

2019-10-01 10:57

百歳人瑞產婆的人生歷練 「女人要有一技之長」

2019-10-01 16:15

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top