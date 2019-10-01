新竹縣社規師招生 徵求90人投入地方創生
新竹縣108年度社區規劃師開始招生，歡迎對產業振興、美學推廣、友善環境、傳承文化有興趣的民眾報名，配合鄉鎮的特色及資源發展地方創生，今年社規師預計招募90人，只要設籍竹縣或在竹縣就學、就業者，不分老中青幼都可參加遴選。
今天記者會現場由「新竹縣13好市集」帶領社規師為主力，在這幾年開發出不少社區特產，帶來橫山鄉的茂谷啤酒、竹東鎮的客家米食、新埔鎮的咖啡、竹北市的純釀醋、關西鎮的有機仙草等，讓大家看見社區的力量。新竹縣13好市集理事長黃琬琇分享，當時幾位社規師對推廣13鄉鎮有共同理念，因此在新瓦屋成立市集與據點，目前約有20攤，透過食農教育，讓小農有曝光平台，也能與消費者面對面，強調農產品以自然農法到有機為主。
新竹縣府於101年開始推動社區規劃師，今年邁入第8年，培訓471位社區規劃師，改善198個小而美的亮點。新竹縣社造中心執行長曾琇雅表示， 這次以「邁向地方創生的心聚點」作為今年創新主軸，讓社區規劃師思考，如何為竹縣農村偏鄉注入一股產業活力，也將社規師過往打造的室內外空間，如老屋、社區活動中心、公園綠地等，媒合年輕人及地方特產駐地，以分享經濟方式活化空間。
副縣長陳見賢也指出，營建署更特別注入總經費1000萬改善社區空間，將遍布在13鄉鎮市社規師所蓄積的能量整合起來，鼓勵民眾前來參與，可幫社區爭取8到50萬不等的補助經費，共同來改善家園。
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