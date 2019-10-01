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桃園補助汰換冰箱冷氣A好康 剩下最後30天趕快申辦

2019-10-01 19:36聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市住宅申請汰換舊冰箱、冷氣節能機種補助剩下最後30天!市府經濟發展局統計到9月底，全市申辦補助冰箱、冷氣節能機種共5萬2308件、累計補助額達2億923萬元，經發局今天下午再提醒，去年12月7日j以後購買冰箱、冷氣機，符合能源效率1、2級新機，每台冰箱、冷氣機最高補助3000元，請市民儘快申辦補助，以免逾期權益受損。

經發局指出，這項住宅汰換舊冰箱、冷氣機家電補助，凡符合去年12月7日後購買的冰箱、冷氣機，若符合能源效率1、2級新機，每台電冰箱每公升補助10元、每台冷氣機每kw補助1000元，冰箱、冷氣機每台最高補助3000元，每人申辦補助總額2萬元為限，申辦至10月31 日截止。

以現行舊冰箱、冷氣機若汰換為節能新機，估計一個家庭一年約可節省電費3000元，這項住宅冰箱、冷氣節能機種補助自今年1月底受理申辦以來，統計到9月底為止，總共市民完成申辦2308件、累計補助額高達2億923萬元，剩下最後30天，申辦民眾可持相關文件申辦。　

經發局公用事業科長江信潔表示，市民申請檢具委託書、身分證明文件、廢四機回收聯單正本、載明產品型號的統一發票、電費單影本及存摺影本，即可申辦補助，申請書由該局專人代為填寫，受理窗口在桃園市桃園區縣府路302-1號2樓。

桃園市府補助市民汰換符合能源效率1、2級的冰箱、冷氣新機，剩下最後30天，經發局...
桃園市府補助市民汰換符合能源效率1、2級的冰箱、冷氣新機，剩下最後30天，經發局提醒市民快去桃園區縣府路302-1號2樓（見圖）申辦。記者曾增勳／攝影
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桃園市府補助市民汰換符合能源效率1、2級的冰箱、冷氣新機，剩下最後30天，市民申...
桃園市府補助市民汰換符合能源效率1、2級的冰箱、冷氣新機，剩下最後30天，市民申辦踴躍（見圖），經發局提醒市民趕快申辦。記者曾增勳／攝影
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