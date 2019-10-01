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桃園市與歐洲商會合作 舉辦再生能源嘉年華

2019-10-01 19:32聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，與歐洲商會（ECCT）合作，首度於桃園舉辦再生能源嘉年華。希望推動再生能源的各種應用，讓大家瞭解能源轉型的重要性。

綠色方舟館為少數以永久建築形式建立的主要展示館，以綠建築設計構想，展現循環經濟的特色，並結合新能源，如風力、水回收系統，今年以能源四大要素「風、光、水、綠」貫穿，並邀請桃園在地企業，包括大同公司、郭元益糕餅博物館、中山科學研究院、達德能源集團、海洋大學、台灣明尼蘇達礦業製造公司(3M)進駐。

鄭文燦指出，農博會園區內有多項風力發電與太陽能發電設施，透過儲電系統，園區發電完全自給自足，且全園區16個展覽館皆獲得碳足跡認證，建立全國首例低碳認證博覽會的典範，同時也是全世界第三個取得碳足跡認證的博覽會。

鄭文燦說明，桃園連續14年工業產值全國第一，也是綠能示範城市。市府自升格以來，配合國家再生能源政策，落實地方能源轉型，推動各項再生能源政策，如台灣的風力發電是從桃園開始，未來第一個離岸風場也將由德商達德能源集團在桃園興建，且桃園電動機車及巴士數量皆是全國第一。

經發局長郭裕信表示，六都再生能源治理，綜合「再生能源政策」、「用電成長率」、「再生能源成長量」評比桃園排名第二。根據台灣電力公司資訊，桃園去年累計再生能源裝置容量計354.4兆瓦，為北區最高，與升格前比較，總成長率為55%，其中太陽光電成長達22倍，此外，桃園市去年再生能源躉購電量計6億1500萬度電，為全台最高，約占桃園市去年總售電量約2.2%，年減碳量約34萬公噸。

桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，並攜手 ECCT LCI歐洲商會低碳倡...
桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，並攜手 ECCT LCI歐洲商會低碳倡議行動，首度於桃園舉辦再生能源嘉年華。記者高宇震／攝影
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桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，並攜手 ECCT LCI歐洲商會低碳倡...
桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，並攜手 ECCT LCI歐洲商會低碳倡議行動，首度於桃園舉辦再生能源嘉年華。記者高宇震／攝影
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桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，並攜手 ECCT LCI歐洲商會低碳倡議行動，首度於桃園舉辦再生能源嘉年華。記者高宇震／攝影
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桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，並攜手 ECCT LCI歐洲商會低碳倡議行動，首度於桃園舉辦再生能源嘉年華。記者高宇震／攝影
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再生能源綠建築鄭文燦

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