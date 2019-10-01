桃園市與歐洲商會合作 舉辦再生能源嘉年華

2019-10-01 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市政府今日在農博會舉辦綠色方舟館巡禮，與歐洲商會（ECCT）合作，首度於桃園舉辦再生能源嘉年華。希望推動再生能源的各種應用，讓大家瞭解能源轉型的重要性。

綠色方舟館為少數以永久建築形式建立的主要展示館，以綠建築設計構想，展現循環經濟的特色，並結合新能源，如風力、水回收系統，今年以能源四大要素「風、光、水、綠」貫穿，並邀請桃園在地企業，包括大同公司、郭元益糕餅博物館、中山科學研究院、達德能源集團、海洋大學、台灣明尼蘇達礦業製造公司(3M)進駐。

鄭文燦指出，農博會園區內有多項風力發電與太陽能發電設施，透過儲電系統，園區發電完全自給自足，且全園區16個展覽館皆獲得碳足跡認證，建立全國首例低碳認證博覽會的典範，同時也是全世界第三個取得碳足跡認證的博覽會。

鄭文燦說明，桃園連續14年工業產值全國第一，也是綠能示範城市。市府自升格以來，配合國家再生能源政策，落實地方能源轉型，推動各項再生能源政策，如台灣的風力發電是從桃園開始，未來第一個離岸風場也將由德商達德能源集團在桃園興建，且桃園電動機車及巴士數量皆是全國第一。