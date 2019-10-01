偏鄉圓夢助學 張媽媽基金會頒贈300萬助學金

2019-10-01 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



為紀念宏璟集團及日月光集團創辦人、業界有名的「張媽媽」而成立的財團法人張姚宏影社會福利慈善事基金會（簡稱張媽媽慈善基金會），持續推出「圓夢助學」計畫，108學年度提供500名偏鄉國中學生，每人新台幣6,000元助學金，共計300萬元，希望扶這些偏鄉的孩子一把，協助他們獲得更好的發展機會。

張媽媽基金會的「圓夢助學」計畫，第一年先在桃園市、南投縣及高雄市共43所偏遠國中試辦，其中桃園市5所、南投縣21所、高雄市17所，並依學校偏遠屬性及學生人數等因素，提供各校不同助學金名額，由學校推薦並統一向基金會送件申請，經審查通過後，由基金會代表親赴學校頒贈或透過學校轉贈助學金。今年度共提供500個助學名額，每名學生發給6,000元助學金，共計300萬元，整個頒贈活動會在今年11月中旬完成。

張媽媽慈善基金會同仁9月24日實地走訪桃園市復興區介壽國中，並由日月光文教基金會總監林浚南代表頒贈給15位同學每人6,000元助學金，介壽國中校長傅美琴表示非常感謝。

介壽國中位於角板山台地，學校沒有實驗室、音樂教室等專科教室，學校最近爭取到經費，正在蓋一座組合屋，除做為多功能教室，也可以做為住宿生用餐地點。傅美琴說，介壽國中全校約160位學生，9成2是原住民家庭，家長大多從事打工、務農等工作，隔代教養多，全校有四分之三學生無力支付午餐費用，經濟弱勢情況非常明顯，城鄉差距遠超過外界的想像。

6,000元，對一般城市小孩來說，可能微不足道，在偏鄉孩子眼中，卻是一筆不小的鼓勵。獲得助學金的學生有人住在拉拉山部落，是所謂的「後山」，搭公車到學校大約要花一個半小時，其他還有同學住在羅浮、小烏來等「中山」地區，學校師長費心爭取教育局補助，同時向外募款，提供學生住宿兼供三餐，目前約有三分之一學生住宿，學校還安排老師提供課後輔導，希望他們能安心就學。