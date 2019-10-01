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區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任

2019-10-01 13:56聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿2人即將11月2日結婚，2人傳出喜訊引起地方驚訝談論，也因2人一是區長、一是市議員也引起地方疑慮，市長鄭文燦考量地方意見，將邱瑞朝與八德區長蔡志揚兩人職務對調，今天上午鄭文燦主持蘆竹區新任區長宣誓交接儀式、指出，透過邱、蔡2位區長互調，讓彼此發展經驗交流，期勉2位區長發揮所長，推動蘆竹、八德各項建設和文化活動。

邱瑞朝今年初調任蘆竹區長後，勤跑基層、親切有禮獲地方認同，因與新任市議員張桂棉在8、9個月公私接觸產生好感，低調相戀相愛，兩人決定11月2日結婚宴客，也因2人身分，地方民代質疑擔心「區長行

政不中立」，鄭文燦獲悉後表示，為避免不必要疑慮，邱瑞朝、蔡志揚2人對調職務。

鄭文燦表示，邱瑞朝出自八德邱家，在蘆竹勇於任事、勤走基層，行事沉穩、親切，獲鄉親信賴與肯定，蔡志揚曾任市立圖書館館長，工作積極進取、個性坦率，在八德區長任內規畫市立兒童美術館等建設，蘆竹、八德都是新興發展區、人口快速成長，借助2人能力推動2區未來建設、文化活動，他並說蘆竹相繼推動國1桃園交流道、航空城等多項大型建設，期許蔡推動蘆竹大幅發展。

桃園市蘆竹區長邱瑞朝（左）與國民黨市議員張桂綿即將結婚，邱瑞朝與八德區長蔡志揚（...
桃園市蘆竹區長邱瑞朝（左）與國民黨市議員張桂綿即將結婚，邱瑞朝與八德區長蔡志揚（右）對調職務，市長鄭文燦（中）主持蘆竹區新任區長宣誓交接典禮。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區長邱瑞朝（左）與國民黨市議員張桂綿即將結婚，邱瑞朝與八德區長蔡志揚（...
桃園市蘆竹區長邱瑞朝（左）與國民黨市議員張桂綿即將結婚，邱瑞朝與八德區長蔡志揚（右）對調職務，市長鄭文燦（中）主持蘆竹區新任區長宣誓交接典禮。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區長邱瑞朝（左）與市議員張桂綿（右）即將結婚，市長鄭文燦考量地方疑慮將...
桃園市蘆竹區長邱瑞朝（左）與市議員張桂綿（右）即將結婚，市長鄭文燦考量地方疑慮將蘆竹、八德區長對調。圖／取自邱瑞朝臉書
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鄭文燦結婚圖書館

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