區長愛上女議員步紅毯 蘆竹八德區長互調交接上任

2019-10-01 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區長邱瑞朝與國民黨市議員張桂綿2人即將11月2日結婚，2人傳出喜訊引起地方驚訝談論，也因2人一是區長、一是市議員也引起地方疑慮，市長鄭文燦考量地方意見，將邱瑞朝與八德區長蔡志揚兩人職務對調，今天上午鄭文燦主持蘆竹區新任區長宣誓交接儀式、指出，透過邱、蔡2位區長互調，讓彼此發展經驗交流，期勉2位區長發揮所長，推動蘆竹、八德各項建設和文化活動。

邱瑞朝今年初調任蘆竹區長後，勤跑基層、親切有禮獲地方認同，因與新任市議員張桂棉在8、9個月公私接觸產生好感，低調相戀相愛，兩人決定11月2日結婚宴客，也因2人身分，地方民代質疑擔心「區長行

政不中立」，鄭文燦獲悉後表示，為避免不必要疑慮，邱瑞朝、蔡志揚2人對調職務。