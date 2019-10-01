桃市8千師生「牽手進劇場」 魔術把戲學童驚呼好厲害

2019-10-01 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今年將會舉辦8場次活動，總計有77所桃園學校、超過8000名國小師生參加，其中不乏多所偏鄉學校，開場秀由在地團隊盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀，和現場小朋友互動玩魔術，精彩表演逗得孩童哈哈大笑，場面相當熱絡。

盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀《魔幻兄弟》，邀請小朋友一同參與撲克牌魔術，現場發放給每人幾張撲克牌，聽從「魔幻兄弟」指示的步驟，將牌對折撕開，把一張撕開牌藏在屁股下，其餘的拋向天空喊著「變變變」，完成指令後，剩下的牌與屁股下藏著的牌竟可以合併成一張完整的撲克牌，讓孩子驚呼連連，直呼「好厲害，我的牌可以合起來！」現場氣氛超嗨。

《牽手進劇場》活動自102年起推動，免費邀請學生到桃園展演中心鐵玫瑰劇場中看戲，7年累計下來有超過5萬名學童受惠，文化局局長莊秀美表示，年年舉辦《牽手進劇場》的目的在於，將藝術教育扎根落實到小學裡，尤其小學階段的孩子充滿想像力、創意，用藝術教育去刺激孩子們學習，對他們往後的成長相當有益處。