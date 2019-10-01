親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！10人送醫5失蹤

桃市8千師生「牽手進劇場」 魔術把戲學童驚呼好厲害

2019-10-01 13:32聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今年將會舉辦8場次活動，總計有77所桃園學校、超過8000名國小師生參加，其中不乏多所偏鄉學校，開場秀由在地團隊盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀，和現場小朋友互動玩魔術，精彩表演逗得孩童哈哈大笑，場面相當熱絡。

盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀《魔幻兄弟》，邀請小朋友一同參與撲克牌魔術，現場發放給每人幾張撲克牌，聽從「魔幻兄弟」指示的步驟，將牌對折撕開，把一張撕開牌藏在屁股下，其餘的拋向天空喊著「變變變」，完成指令後，剩下的牌與屁股下藏著的牌竟可以合併成一張完整的撲克牌，讓孩子驚呼連連，直呼「好厲害，我的牌可以合起來！」現場氣氛超嗨。

《牽手進劇場》活動自102年起推動，免費邀請學生到桃園展演中心鐵玫瑰劇場中看戲，7年累計下來有超過5萬名學童受惠，文化局局長莊秀美表示，年年舉辦《牽手進劇場》的目的在於，將藝術教育扎根落實到小學裡，尤其小學階段的孩子充滿想像力、創意，用藝術教育去刺激孩子們學習，對他們往後的成長相當有益處。

這次活動自10月1日起至15日舉辦，表演團體包括蘋果劇團演出校園勵志歌舞劇《小蜘蛛大英雄》、六藝劇團《南洋奇遇記》、狂美交響管樂團親子音樂劇場《動物派對》，以及今天的開幕秀，國際級在地團隊盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀《魔幻兄弟》等，共將帶來8場次演出。此外，參與學校的交通費及保險費部分由主辦單位與教育局共同協助，減少學校參與戶外教學的負擔，讓老師可以帶著孩子輕鬆體驗藝術。

落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今日開場秀由在地...
落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今日開場秀由在地團隊盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀，和現場小朋友互動玩魔術，精彩表演逗得孩童哈哈大笑，場面相當熱絡。記者陳夢茹／攝影
分享
落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今日開場秀由在地...
落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今日開場秀由在地團隊盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀，和現場小朋友互動玩魔術，精彩表演逗得孩童哈哈大笑，場面相當熱絡。記者陳夢茹／攝影
分享
落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今日開場秀由在地...
落實藝術教育扎根，桃園市政府舉行《牽手進劇場》活動已邁入第7年，今日開場秀由在地團隊盛保羅魔幻劇團表演大型魔術秀，和現場小朋友互動玩魔術，精彩表演逗得孩童哈哈大笑，場面相當熱絡。記者陳夢茹／攝影
分享

劇場偏鄉學校

相關新聞

二行程機車報廢補助最後一年 竹市加碼萬元商品券抽獎

2019-10-01 12:19

桃捷推A19站銀髮族漫遊青塘園、青埔棒球場嘗美食

2019-10-01 13:29

水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水

2019-10-01 12:42

展望會陪伴4手足上學路 全數加入資助讓愛接棒

2019-10-01 11:41

米塔來襲 桃市防災新視訊啟用

2019-09-30 23:15

金星里防汛隊 清水溝防洪災

2019-09-30 23:04

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

結合民間健身房 苗栗警練體能

2019-09-30 23:00

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

苗栗縣區間測速 台61線通霄路段12月1日率先啟用

2019-09-30 12:12

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台中捷運延伸彰化、大坑 中市府再送中央審查

2019-09-30 16:01

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

旗山百歲阿嬤天天「上學」 八旬兒子接送回家

2019-09-30 19:25

潭雅神綠園道明天起禁騎電動自行車 第二個月後開罰

2019-09-30 16:10

韓國瑜夜宿無障礙之家 感嘆障兒封閉在自我的世界裡

2019-09-30 22:02

嘉縣「熊大庄」歇業後欠薪未還 十多名勞工已申訴

2019-09-30 18:27

米塔颱風來亂兩天沒收垃圾 桃園市10月1日加班收運

2019-09-30 20:00

台南永康永興路僅4米寬 爭取多年拓為12米今通車

2019-09-30 15:24

影╱41年豐原三民書局今晚落幕 風大雨強中人們道再見

2019-09-30 22:20

1億元可讓全鄉有自來水！大埔在水庫旁自來水僅3成

2019-10-01 08:39

南門市場像他們的家 即將拆遷 攤商不捨

2019-09-30 22:37

中秋早已過市場還有柚子 農民感謝郭董買百萬斤減滯銷

2019-09-30 23:05

10月台中活動大滿貫 爵士音樂節領軍旅館宿旺到底

2019-09-30 16:57

10月來溪州玩黑泥 萬人芭樂吃免驚

2019-09-30 15:48

國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44

韓國瑜市政總質詢請假 局處首長不跟進：絕對到場

2019-10-01 10:56

清境600坪杭菊園亮麗盛綻 快上山來當「一日花農」

2019-10-01 07:49

請注意！10月1日起 騎電動機自行車不戴安全帽也罰

2019-09-30 16:52

桃園某國中鬧鼠患 咬傷學生

2019-09-30 23:02

池上「幸福公車」10月1日起試營運 今年底前免費搭乘

2019-09-30 17:32

影／強風吹垮基隆公車站牌 屋頂翻柱子垮民眾驚

2019-10-01 09:46

2019台中爵士音樂節為期10天 史上最長爵士音樂節

2019-09-30 21:26

北市南門市場改建 10月6日熄燈 年底拆除

2019-09-30 22:31

國慶日員林樂隊遊行 熱音大賽將熱鬧登場

2019-09-30 19:29

台南「古都馬拉松」大變革！全馬取消、增加10公里組

2019-10-01 10:43

韓國瑜出席新創大賽提青年創業政策 邀請到高雄發展

2019-09-30 16:54

不老騎士團環島至屏東 26人合計1903歲

2019-09-30 18:29

台中各高中校園周邊人行道及校門口 10月1日起全面禁菸

2019-09-30 18:31

新北抓寶3日登場 稀有寶出沒60處

2019-10-01 00:17

聯外道路寬不到3米常傳事故 雲縣府投資千萬今動工改善

2019-09-30 16:59

內門動物園還要等多久 高市府：聯外道路已發包

2019-09-30 18:31

台日書法大師 為愛河寫120公尺長情詩

2019-10-01 07:46

高市推台鐵轉乘公車優惠 10月1日起實施

2019-09-30 14:59

中捷綠線延伸段再送審查 爭取中央一次核定

2019-09-30 23:54

台南山上水道博物館 國慶揭開百年神秘面紗

2019-10-01 11:06

華中橋周邊交通大打結 部分水門未開惹民怨

2019-10-01 10:57

南市公有市場聯合促銷落幕 17天送60萬張刮刮卡

2019-09-30 15:01

新北大都會公園抓寶 5停車場暫停開放

2019-10-01 00:13

照顧老人家 社區診所、藥局和超商都更友善了

2019-09-30 13:46

雲林偶戲節 黃俊雄解謎史艷文、藏鏡人恩怨

2019-09-30 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top