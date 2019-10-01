桃捷推A19站銀髮族漫遊青塘園、青埔棒球場嘗美食
桃捷公司與銀髮E起玩網站，鼓勵樂齡朋友們走向戶外，共同推出「搭桃捷來”趣桃” 樂齡一起GO-青塘園主題走讀活動」，年滿55歲的樂齡銀髮族只要花200元報名費，就可以獲得一日票、享受養生美食等好康。
桃捷公司表示，長者報名參加活動搭機捷來到A19桃園體育園區站，先感受棒球特色車站的魅力與活力，接著有專人導覽、深度漫步青塘園，還一起享受五星級主廚現煮養生料理，另外有日式和果子(甜點)手作體驗。活動最後，透過臉書打卡分享遊記，桃捷公司再送一日票，讓長者再揪三五好友，坐上機捷探索沿線美好景點。
桃捷公司指出，「搭桃捷來”趣桃” 樂齡一起GO-青塘園主題走讀活動」樂活專案，10月報名梯次為17、24、31日，詳細報名資訊可以查閱網址HTTP://REURL.CC/QDMYKG ，歡迎樂齡族揪好友、也歡迎帶著爸爸媽媽小朋友、情侶雙雙對對，搭上機捷踏上旅程，體驗 A19棒球車站，身歷其境球員牛棚區、看台區、休息區，熱血應援拍出活力美照。
出了Ａ19站，再漫步青塘園享受腳踏綠地、遠離塵囂的寬闊寧靜，以及大口呼吸芬多精的暢快。透過專人導覽，認識生態公園動、植物和青塘園著名裝置藝術「桃機一號」、「渴望」、「送子鳥」拍出唯美網美照紀念照，來一趟結合運動、文創、休閒的樂活機捷輕旅行
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