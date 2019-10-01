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水庫旁沒有自來水 地方歡迎頭屋簡水改接台水

2019-10-01 12:42聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭屋鄉內有明德水庫，但頭屋村、北坑村、獅潭村部分地區870戶人家仍使用簡易自來水，長期水質、水量不穩定，立委徐志榮及地方爭取改接台灣省自來水公司管線供水，納入前瞻基礎建設─無自來水地區供水改善計畫，總工程經費8162萬元，預計明年9月完工，包括無自來水用戶共有974戶受益。

台灣省自來水公司今天上午在頭屋鄉文德宮辦理頭屋簡水改接台水延管工程說明會，地方人士視為大事，徐志榮、縣議員江村貴、鄭碧玉、楊明燁、頭屋鄉長徐鑫榮，及頭屋鄉民代表會副主席江貴熙等人都到場。

台水公司副總經理王明孝、第三區管理處處長廖福全表示，頭屋簡水近年來面臨水質、水量問題，尤其是水量2015年、2017年及今年都發生大缺水，用戶飲水、煮飯、洗澡都困難，必須由台水或是消防車支援，改接台水後，將可提供穩定乾淨安全的自來水。

頭屋簡水改接台水延管工程，總經費8162萬元，用戶不需負擔費用，第一期沿台13線配合公路總局刨封路面工程進場，今年底可以完成，受益101戶，第二期沿126縣道周邊獅潭、北坑村，預計明年6月完工，受益326戶，第3期以頭屋村為主，預計明年9月完工，受益547戶。

廖福全說，一般簡水改台水都在偏遠地區，頭屋簡水卻在頭屋鄉市區，受益高達974戶，相當罕見，完成後頭屋鄉台水普及率也從61.84%，大幅提升到88.54%，促進生活品質。

苗栗縣頭屋簡易自來水將改接台灣省自來水，水公司今天辦理施工前說明會。記者范榮達／...
苗栗縣頭屋簡易自來水將改接台灣省自來水，水公司今天辦理施工前說明會。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭屋簡易自來水將改接台灣省自來水，水公司今天辦理施工前說明會。記者范榮達／...
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苗栗縣頭屋簡易自來水將改接台灣省自來水，水公司今天辦理施工前說明會。記者范榮達／攝影
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徐志榮水質苗栗縣

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