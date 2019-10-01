二行程機車報廢補助最後一年 竹市加碼萬元商品券抽獎

2019-10-01 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



今年為行政院環保署最後一年補助淘汰二行程機車，明年起只補助淘汰老舊機車且同時換購新車（電動機車或7期燃油機車），僅單純淘汰老舊二行程機車將不再補助，為鼓勵市民淘汰二行程機車，新竹市環保局特別加碼辦理淘汰車主抽獎活動，可獲500元到1萬元不等的商品券。市長林智堅鼓勵市民朋友把握「一舉三得」的好機會，儘速淘汰老舊二行程機車，既可領取環保署補助、參加抽獎活動，同時守護新竹市好空氣，降低環境與空氣污染，一同珍惜我們的地球。

環保局長江盛任表示，「淘汰二行程機車抽獎活動」對象為107年12月31日前設籍於新竹市之二行程機車，於108年1月1日至108年11月20日（含）前完成報廢及回收，除可申請行政院環保署獎勵金500元外，還可參加500元到1萬元不等商品券抽獎，共有80個名額。特別提醒市民朋友，配合環保署政策，109年起淘汰二行程機車將不再補助，請務必把握最後一年的補助機會。

江盛任表示，新竹市透過近年來汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前僅餘7,311輛，佔全市機車總數2.7%，為全國第2低的縣市，設籍於新竹市的電動機車已從104年922輛增至108年8月3649輛，成長率高達396％，充電站也有160座，提供民眾便捷充電的友善環境，詳細地點可利用「竹塹EM充電站」APP查詢。