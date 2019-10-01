展望會陪伴4手足上學路 全數加入資助讓愛接棒

2019-10-01 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



在貧富差距擴大的台灣，許多經濟弱勢家庭最大的盼望，是孩子們能夠無後顧之憂的順利就學，進而發展才能、翻轉生命。23歲住在桃園的筱晏，曾是台灣世界展望會的受助兒童，回憶起10餘年前第一次收到資助人的信，她從房間一隅、小心翼翼地拿出一封充滿勉勵與祝福文字的信件說，這位陳先生一路資助了我15年，這是唯一一封資助人寫給我的信，好想當面感謝他幫助我順利畢業，即便沒能實現心願，我也會牢牢地把這份感謝銘記在心。

自小懂事的筱晏了解父親在工廠上班的待遇並不優渥，假日抓住空檔出外兼差，而母親在家照顧四個孩子同時，批進家庭代工補貼家用，筱晏體恤父母辛勞，小時候只要完成課業也會主動協助家事與代工，在學校更是備受師長的讚賞，大學美容產品比賽接續獲得冠亞軍殊榮，畢業後立即擁有一份穩定的工作，並在家人的支持下加入資助兒童計畫，且全家四個手足都成為資助人，均期待盡一己之力，回饋給和他們同樣成長背景的孩童們。

筱晏表示，我跟哥哥姐姐們自小都受到展望會的幫助，透過展望會提供的服務及助學金得以紓緩家中經濟壓力，姐姐現在更成為一名社工，想起過去社工老師不辭辛勞地來到家裡探訪，送上資助人的心意，這段長期的陪伴與支持對我而言是很珍貴、無法形容的經歷，也因為自己參與其中，更堅定我對幫助孩子的信念，現在的我靠著自己的能力，回饋世界給予我的幫助！

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，教育是每個人應享有的權利，更是能帶給貧困孩童轉變生命的禮物，歡迎大家響應國內資助兒童計畫，每月定期捐款2000元資助一名國內兒童，透過一對一關懷與穩定助學，讓孩子們能在求學道路上跨越貧窮的限制，大步向夢想邁進。