米塔過後桃園YouBike10點營運 環保局加班收垃圾

2019-10-01 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府新聞處表示，米塔颱風已逐漸遠離，除了復興區因停班停課仍維持開放紅黃線停車，其他地區路邊停車今天上午7時點起恢復收費。

桃園微笑單車(YouBike)各場站今天上午10點起恢復營運，若有疑問，可以打電話（03）2868833(付費)桃園微笑單車服務站。

客運公車復興區以外，其他路線正常行駛。中壢客運5301（桃園 - 上巴陵 - 林班口(拉拉山)）停駛。桃園客運因應台7線道路封閉，5090（桃園 - 上巴陵 - 林班口(拉拉山)）、5091（林班口拉拉山 - 上巴陵 - 中壢）、5093（巴陵 - 羅浮 - 大溪）、5094（大溪 - 三光沙崙子- 巴陵）停駛，將視路況評估是否恢復通行。

環保局表示， 今天白天增加班次清運垃圾，各區清潔中隊除了維持原本日間收運路線外，夜間收運的路線將於上午11點起陸續出車，增加班次清運垃圾(見圖檔)，晚上恢復正常收運時間。