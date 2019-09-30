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國1桃園增建交流道及拓寬工程 前立委質疑選前開工可議

2019-09-30 20:44聯合報 記者曾增勳╱即時報導

交通部高速公路局昨天在蘆竹舉行國道1號桃園交流道動線改善工程開工典禮，前立委陳根德今天下午質疑指出，這項開工是民進黨為趕選前動工，高公局2013年規畫推動中正北路交流道建設，歷經2014年舉辦多場地方說明會，當時計畫蘆興南路拓寬為20公尺，地主要求縮減為15公尺，交流道用地取得採取區段徵收方式，地主配合交流道設計同意當時縣政府先租用，完成區段徵收後再配地，又蘆興南路地勢低窪淹水，若拓寬要建置大排系統納入茄苳溪，目前用地尚未與地主達成協議，進行開工程序可議。

桃園市府工務局長賴宇亭表示，國1桃園交流道動線改善工程開工，包括交流道引道、涵洞拓寬及蘆興南路拓寬為20公尺，高公局主辦的交流道引道及涵洞工程目前已發包，市府辦理的蘆興南路拓寬部分，市府已辦理2次地主說明會，採協議價購及區段徵收配地雙軌並行，因涉及中央補助經費，交通部已提報行政院 國發會審查，市府同步辦理設計中，只是區段徵收配地將在都市計畫通過後執行，目前尚未取得用地，希望明年6月前取得拓寬用地，配合趕在後年5月通車「的確很趕」，該局會積極辦理。

陳根德過去擔任立委期間積極協調爭取該交流道建置案，他認為，這項交流道建置案與地主完成說明會後，至今空轉停滯近5年，交流道與蘆興南路拓寬用地，尚未與地主協議進行用地取得，民進黨執政團隊只為選舉，竟強勢進行開工典禮，試問用地取得方式究竟為何？區段徵收辦理或是市價徵收，尤其2014年已與地主取得「區段徵收」共識 ，能否執行未可知，執政團隊不該因為選舉近了，好大喜功忽視人民的權益，「我質疑選前開工是為了選舉」。

交通部高速公路局舉行國道1號桃園交流道動線改善工程開工，計畫在蘆興南路（見圖）興...
交通部高速公路局舉行國道1號桃園交流道動線改善工程開工，計畫在蘆興南路（見圖）興建南北雙向交流道，前立委陳根德質疑是為選舉前開工。記者曾增勳／攝影
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國道1號桃園交流道動線改善工程開工由交通部長林佳龍（右四）、桃園市長鄭文燦（右三...
國道1號桃園交流道動線改善工程開工由交通部長林佳龍（右四）、桃園市長鄭文燦（右三）及民代主持動土，前立委陳根德質疑是為選舉前開工。記者曾增勳／攝影
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