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怪手司機營救2幼石虎 獲苗縣府與林管處表揚

2019-09-30 18:49中央社 苗栗縣30日電

苗栗縣怪手司機游國福日前在公館鄉北河山區及時營救2隻幼石虎，為保育石虎立下良好典範，今天獲苗栗縣政府與新竹林管處表揚與頒贈獎金。

苗栗縣政府發新聞稿表示，51歲游國福是頭屋鄉人，日前到公館鄉北河山區訪友途中，發現有狗朝著道路邊溝吠叫，停車察看赫然發現水溝有2隻小石虎，趕緊通報苗縣府農業處，送進動物防疫所暫時安置，及時拯救小石虎免於「犬殺」或「路殺」悲劇。

「我是苗栗人、我認得石虎。」游國福向縣府人員表示，當時趕走吠叫犬隻後，發現像貓咪的動物耳朵是圓的，且有虎斑紋，且不會「喵喵」叫，加上他童年見過石虎刁走家裡的雞隻，幾乎確認2隻是列為一級保育的小石虎，經農業處確認是1公、1母，約3到4週大的幼石虎。

農委會主委陳吉仲與林務局長林華慶獲悉後，指派新竹林管處長夏榮生今天到苗栗縣政府，與苗栗縣長徐耀昌一同表揚游國福，並頒發新台幣1萬元獎金。

徐耀昌說，游國福的表現是苗栗縣各界致力保育石虎的鐵證，也立下良好示範。

夏榮生表示，苗栗縣府結合相關單位營造石虎友善環境，包括在苗29線等重要道路施設箱涵、生態廊道及鼓勵友善耕種，並結合巡守隊民間力量聯手維護石虎棲息地與活動熱點，為石虎保育盡許多心力，值得肯定。

此外，徐耀昌今天也表揚獲得108學年度教學卓越銀質獎的汶水國小附設幼兒園，以及拿下2019世界城市盃三算（珠算、心算及數學）全能競賽金牌的苗栗縣照南國小林之晴、照南國中王于佳、林依萱及王宣涵，肯定他們在教育界的卓越表現。

石虎苗栗縣徐耀昌

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