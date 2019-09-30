苗栗縣區間測速 台61線通霄路段12月1日率先啟用

2019-09-30 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台61線苗栗縣通霄北上路段今年12月1日將啟用區間測速，用路人要注意速限。圖／本報資料照片 分享 facebook

公路總局今天公告，台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段，即122公里加600公尺到115公里加600公尺間，今年12月1日起實施區間測速超速取締，速限每小時90公里，此外，台61線苗栗縣通霄至苑裡南下路段，區間測速系統建置中，最快今年12月19日取締。

公路總局指出，台61線是全國第一條也是最長的南北向快速公路，由於免收通行費，很多用路人賴以作為國道1號及國道3號的替代道路，沿線重車多及超速情形嚴重，公路總局為保障用路人行車安全，因此與苗栗縣警察局合作，建置科技執法的區間測速系統。

公路總局表示，固定式測速桿僅能單點測速取締，實施區間測速可將速度控制範圍由點擴展至線，車輛通過區間測速起點及終點時，設備將辨識車牌及記錄通過時間，系統自動計算平均速率，因此車輛在區間測速路段行車都必須遵守速限。

台61線南通灣至白沙屯北上區間測速路段，起點及終點均設有黃底黑色字的告示牌提醒用路人，驗證距離長度7040公尺，即日起宣導，民眾務必遵守90公里時速限制，小心超速被罰。

公路總局參考新北市警察局經驗分享資料，區間測速被英國、義大利、瑞士、西班牙等多國採行，實施後交通事故率降低33%~85%，國內目前已有台2線萬里隧道及台9線北宜公路等路段使用，台61線苗栗路段推行區間測速後，預期可大幅降低超速件數及肇事率，有效保障用路人行車安全。