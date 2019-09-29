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米塔增強為中颱！北北基竹縣明停班課 全台情況看這裡

新竹縣市颱風假不同調 竹市維持上班上課受關注

米塔颱風攪局 桃園農博休園1天全運會輕艇賽也順延

2019-09-29 23:10聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府新聞處今晚表示，因應米搭颱風桃園市明天（30日）停班停課，農業博覽會休園1日，108全國運動會輕艇賽事也順延1天舉辦。

新聞處指出，根據全運會輕艇競賽今天下午約5點第2次領隊會議，一旦中央氣象局宣布陸上警報，桃園為警戒範圍，大會將宣布停賽，並在裁判、領隊、工作團隊群組進行公告，相關人員無需到場。

桃園農博受米塔颱風影響，明天（30日）休園1天，圖為農博反毒行動博物館。圖／桃園...
桃園農博受米塔颱風影響，明天（30日）休園1天，圖為農博反毒行動博物館。圖／桃園市衛生局提供
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停班停課氣象局

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