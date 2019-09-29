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不斷更新／米塔颱風逼近！北北基明停班課 全台情況看這裡

苗栗縣30日正常上班上課 雪霸處園區禁止入園

2019-09-29 22:03聯合報 記者范榮達╱即時報導

輕度颱風米塔來襲，中央氣象局預估苗栗縣明天風雨未達標準，縣政府今天晚間10點宣布，30日全縣正常上班正常上課。

此外，雪霸國家公園管理處園區因中央氣象局發布海上陸上颱風，園區9月30日零時起全面禁止入園活動，原已核發的入園許可證廢止，颱風威脅解除後，視災害復原狀況，恢復受理入園申請。

輕度颱風米塔來襲，苗栗縣未達標準，9月30日正常上班、上課。圖／擷自中央氣象局網...
輕度颱風米塔來襲，苗栗縣未達標準，9月30日正常上班、上課。圖／擷自中央氣象局網站
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颱風氣象局國家公園

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