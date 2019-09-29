中壢故事音樂節 13校40組學生樂團唱出自己的故事

2019-09-29 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市府青年局與學生熱音社聯盟，聯手打造「原創音樂祭故事音樂節」，於今日上午10點至晚間9點，在中壢光明公園的大草坪舉行，共13校16社40組學生樂團，用歌聲大聲宣告自己的故事。並將邀請桃園市長鄭文燦以神秘主唱的角色現身，登上主舞台與BeeToast樂隊共同演唱The Beatles的經典歌曲Yellow submarine，帶動現場氣氛。

本次參演的樂團Cover演繹近50首流行歌曲，以自己個性詮釋最崇拜、喜愛的曲目，樂團型社團有吉他社、熱音社、流行音樂社、音樂創作社等，現場兼顧動靜態的交流，靜態區供學生樂團聯繫交流，舞台區則讓各樂團登台演唱。除了學生樂團演出外，The Gates、負抗體及BeeToast三組桃園獨立樂團也與學生同台較勁交流，另外學生樂團間聲量最高的「怕胖團」及「渣泥」樂團也現身開唱，將音樂節帶到最高潮。

平鎮高中熱音社副社長黃同學說，以前都是存錢去台北看音樂節，現在我們自己就有音樂節，而且還是主角，可以上去唱。其實平常會跟其他縣市的社團一起練團，他們都很羨慕我們有自己的音樂節，可以講自己的故事。